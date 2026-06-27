Ein strahlender Sommertag im ‘Stabilmento alla lanterna’, dem kleinen kommunalen Bad der Stadt Triest, das wegen seiner angeblich so großen Mauer international Wellen schlug: In der Anlage, die die Habsburger in Triest errichten ließen, breiten Männer und Frauen ihre Handtücher nach wie vor in getrennten Bereichen aus. Einem Touristenpaar gefiel das nicht. Der Streit mit Einheimischen artete aus.

Ein Strandbad als Museum

“Sollen sie uns ruhig nachsagen, dass wir hier im Mittelalter leben”, sagt Fabiana zu dem Thema: “Wir wissen, dass es anders ist. Triest ist Europa. Wir sind nicht rückständig.” Die Geschlechtertrennung im Gemeindebad habe nichts mit Intoleranz zu tun. “Hier haben wir für ein paar Stunden Frieden vor den Männern”, sagt die Frau, die in Triest geboren ist, augenzwinkernd. Ihre Mutter Dinora nickt. Fabiana wohnt etwa 15 Minuten entfernt, ihre Mutter nur fünf Minuten. “Das ‘Pedocin’ ist ein Museum”, betonen die beiden.

Seit über 120 Jahren gibt es das Bad in dieser Form © Elisabeth Peutz

1903 wurde das Bad ‘alla lanterna’ von den Habsburgern eröffnet. ‘El Pedocin’ nennt man es in Triest. “Über die Herkunft hat man in Triest mehrere Erklärungen, erzählt Alice, die dort aufgewachsen ist: “Das Dialektwort könnte von ‘peoci’, einem anderen Ausdruck für ‘cozze’ (Miesmuschel)” abgeleitet sein. Verbreiteter sei allerdings die Meinung, dass es von ‘pidocchi” stamme, der italienischen Bezeichnung für Läuse. Die Kaiserlich-Königlichen Soldaten sollen sich dort einst von Läusen befreit haben.

Die Besucher und Besucherinnen juckt das heute ebenso wenig wie die Trennung der Bereiche der Geschlechter, die ab dem 14. Lebensjahr gilt. Kinder dürfen sich in beiden Zonen aufhalten, je nachdem, wer sie begleitet. “Ich war als Kind oft mit meiner ‘nonna’ dort, erinnert sich Alice: “Ich habe meine Freundin immer beneidet: Sie war mit ihrem Großvater im Bad. In der Zone der Männer. Dort herrschte Ruhe und es gab viel mehr Platz.”

Kinder dürfen in beide Bereiche

Noch heute ist die Zone der Frauen, wo sich auch die meisten Kinder tummeln, weitaus stärker frequentiert als die der Männer, obwohl der Bereich für die Damen vor Jahren (zu Lasten jenes der Männer) deutlich ausgeweitet wurde.

Sabine, Christiane und Birgit aus dem Gitschtal kamen ebenfalls ins Bad © Elisabeth Peutz



Der Stein des Anstoßes ist für Außenstehende jene Mauer, die die Habsburger einst errichten ließen und die im Meer der Medien beachtliche Dimensionen erreicht: Von 74 Meter Länge ist die Rede. Diesbezüglich dürfte die KI versagt haben: 74 Meter lang ist nur die Mauer, die das Bad umgibt und die 2019 Fläche für ein Kunstprojekt bot. Die Wand zwischen Damen und Herren im ‘Pedocin’ ragt wenige Meter ins Meer. Sie endet dort, wo das Wasser etwa hüfthoch ist. Im Meer treffen sich Paare (und solche, die es noch werden wollen), Freunde und Familien.

Die Mauer, die das Bad umgibt. Jene ins Meer ist weit kürzer © Elisabeth Peutz

“Die Trennung der Liegebereiche stört niemanden”, sagt Maja, die mit ihren beiden Buben im Frauenbereich ist, “hier kennen wir uns alle, wir helfen einander. Der Papa hat wenig Zeit zum Baden. Wenn er Zeit hat, gehen wir gemeinsam woanders hin.” Die Chance haben alle: Das Bagno Ausonia liegt in Sichtweite des Pedocin. Viele baden in Triest entlang des Viale Miramare.

Die Mauer im Bad El Pedocin in Triest trennt den Bereich der Frauen von jenem der Männer - links: das Bagno Ausonia © Elisabeth Peutz

Generell besuchen vor allem Einheimische das Bad am Molo Fratelli Brandiera. Dass sich dorthin dieser Tage auch Touristen verirren, liegt am Aufbranden des Themas in der medialen Berichterstattung: “Das mussten wir sehen”, sagen Sabine, Christiane und Birgit, die aus dem Kärntner Gitschtal gekommen sind, um ein Wochenende in Triest zu verbringen und um das ‘Pedocin’ zu inspizieren. Das Bad finden sie “toll.” Es sei “etwas Besonderes, anders als andere.Anlagen, die alle gleich sind.”

Ein männlicher Rettungsschwimmer im Frauenbad

“Wir haben in der Zeitung davon gelesen”, sagen zwei junge Salzburgerinnen, die sich das Bad im Zuge eines Kurzurlaubes ansehen. “Das Konzept ist sehr gut”, urteilt Nicole, “ich fühle mich wohler, wenn ich mich im Bad nicht von Männern beobachtet fühle.” Auch ihnen gehe so, bestätigen Italienerinnen, von denen viele im ‘Pedocin’ oben ohne baden. “Seltsam” sei, dass “der Salvataggio ein Mann ist”, sagt Nicole. Sie habe auch beobachtet, “dass immer wieder Männer an der Frauenzone vorbeischwimmen.”

Geschlechtertrennung durch eine Mauer und ein Band im Wasser © Elisabeth Peutz

Ist die Trennung also nur für Frauen erwünscht? Keinesfalls, auch die Männer mauern gegen eine Aufhebung: “Der dritte Weltkrieg würde ausbrechen, wenn man das versuchte”, scherzt Damiano: “Es gab Versuche, das zu ändern. Aber auch bei den Männern sind 99,9 Prozent dagegen. Ein bisschen Abstand von den Frauen tut manchmal gut.” Seit Generationen bestehe diese Tradition., diese Institution. “Am 30. September ist die Trennung aufgehoben. Am Ende der Sommersaison gibt es ein großes, gemeinsames Fest. Da wird gemeinsam gegessen, getrunken und getanzt.”

Danach sind die Bereiche in dem Bad, das das ganze Jahr über offen ist, wieder getrennt. “Im Winter sitzen wir Männer dort drüben”, sagt Damiano und zeigt auf eine Reihe von Kabinen entlang einer Mauer, die auch in der kalten Jahreszeit in der Sonne liegt und vor Wind schützt. “Dort fühlen wir uns wie die Götter.” Den Damen bietet die Mauer im Winter einen windgeschützten Platz an der Sonne.