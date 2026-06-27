Vom 9. bis 11. Oktober 2026 findet im Congress Center Wörthersee in Pörtschach der Helios Kongress 2026 statt. Die interdisziplinäre Veranstaltung bringt medizinisches Wissen, wissenschaftliche Perspektiven und ergänzende ganzheitliche Ansätze in einen offenen und qualitätsvollen Dialog.

Der Kongress richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, Fachpersonen aus Gesundheitsberufen sowie an alle Menschen, die sich fundiert mit Gesundheit, Prävention, Bewusstsein und persönlicher Entwicklung auseinandersetzen möchten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Gesundheit umfassender verstanden werden kann – als Zusammenspiel von Körper, Psyche, Lebensstil, Umwelt und innerer Haltung.

14 Vorträge

Das Programm des Helios Kongresses 2026 umfasst 14 Vorträge von Persönlichkeiten aus Medizin, Wissenschaft und angrenzenden Gesundheitsbereichen. Themen sind unter anderem Longevity-Medizin und Alterungsmechanismen, Schilddrüsengesundheit, Selbstheilung und Körper-Geist-Interaktionen, Psyche und Begegnung, neurovegetative Regulation, Chronomedizin, Umweltmedizin sowie Komplementärmedizin.

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Neue Perspektiven auf Gesundheit

Damit versteht sich der Helios Kongress als Plattform für Menschen, die neue Perspektiven auf Gesundheit suchen, ohne den Anspruch fachlicher Qualität aus dem Blick zu verlieren. Die Veranstaltung möchte Orientierung bieten, Wissen verständlich vermitteln und den Austausch zwischen medizinischer Expertise, therapeutischer Erfahrung und ganzheitlichen Zugängen fördern.

Die Veranstaltung ist DFP-approbiert und findet im Hybridformat statt. DFP steht für das Diplom-Fortbildungs-Programm der Ärztekammer. Eine Teilnahme ist vor Ort in Pörtschach am Wörthersee sowie für Freitag und Samstag online per Livestream möglich. Der Sonntag ist vertiefenden Workshops gewidmet. Ergänzt wird das Programm durch einen Ausstellerbereich, eine Wissenslounge und ein Konzert.

Organisiert wird der Kongress von der Helios GmbH, einem österreichischen Unternehmen mit Sitz in Kärnten. Helios wurde mit dem Anspruch gegründet, Begegnung, Bildung und Austausch zwischen Medizin, Therapie, ganzheitlichen Ansätzen und interessierten Menschen zu fördern.