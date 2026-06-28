„Ich wollte mich um meine Gäste einfach intensiver kümmern können“, begründete Tourismus-Profi Max Strafinger die Dreiteilung seines 71. Geburtstagsfestes diese Woche. Um 6.26 Uhr sprang er mit einem einzigen Gast in den Ossiacher See, um 10.26 Uhr waren ein Dutzend zum Frühstück geladen, um 15.26 Uhr an die 50 zur Nachmittags-Party.

Treffen der Weltrekordhalter

Von solch innovativen Touristikern wie ihm kann Kärnten heute nur träumen. Als Chef vom Faaker See lud er einst 60 Guinness-Buch-Rekordhalter an den See, um in spannenden Wettbewerben die eigenen Rekorde zu übertrumpfen. Fast 20.000 Menschen hatten sich damals rund um den Faaker See versammelt. Strafinger wollte Anfang der 1980er-Jahre mit dem größten, jemals gebildeten Menschenkreis einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. Der Versuch scheiterte, nicht alle Teilnehmer hielten brav Händchen und den strengen Guinness-Chefs waren diese Lücken ein Dorn im Auge.

Von einem Schiff zum anderen

Vor Pörtschach verankerte er einmal alle fünf Schiffe der Wörthersee-Flotte mitten im See. Tanzend, singend, feiernd wanderten die Partygäste von einem Schiff zum anderen. Dutzende Wellness-Hotels verband er zu einer Vermarktungsgemeinschaft – mit Filmstar Uschi Glas als Werbeikone. Seit der Aktiv-Pensionist jedoch in Rente ist, geht er es sanfter an und arbeitet in seiner Tourismus-Werkstatt nur noch 50 Stunden die Woche.

Die Touristiker Gernot Riedl, Thomas Michor und Sandor Kis spielten mit ihrer Band auf und unterhielten die Geburtstagsgäste wie Christof Madl, einst Chef der Niederösterreich-Werbung, Heinz Jäger, einst Capo des Kärntner Reisebüros, Slow-Food-Berater Christopher Gruber, „Wider die Gewalt“-Protagonistin Melitta Trunk oder Villachs Obertouristiker Georg Overs.