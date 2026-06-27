Es ist schon ein Kuriosum. Planen einige Superreiche eine geschlossene „Super League“, ist der Aufschrei groß. Niemand will fünf Mal pro Saison Real Madrid gegen Paris Saint-Germain oder Barcelona gegen Manchester City sehen, heißt es in der Argumentation dann. Vor allem Spiele gegen kleinere Teams, die möglicherweise überraschen, seien das Salz in der Suppe. Auch bei Olympischen Winterspielen werden sogenannte „Exoten“ aus diversen Ländern stets gefeiert, wohl auch von Sympathisanten des runden Leders.

Aber wehe, es betrifft die Fußball-WM. Eine Aufstockung auf 64 Teams? Die „Kleinen“ würden ohnehin nur mauern und nicht am aktiven Fußballspiel interessiert sein, heißt es. Kanonenfutter waren die „Kleinen“ bisher nur selten, vielmehr taten sich die etablierten WM-Nationen – oder auch Österreich – gegen „No Names“ teils lange schwer.

Zugegeben, etwas langwierig ist das Turnier mit den 48 Teilnehmern schon und der FIFA geht‘s sowieso nur um das liebe Geld. Im alten Modus wären zum jetzigen Zeitpunkt bereits sämtliche Partien absolviert gewesen. Dass vermeintlich große Nationen wie die Türkei oder Uruguay schon nach Hause müssen, ist nicht der Aufstockung geschuldet. Dass es Fußball-Märchen wie jenes von Kap Verde gibt, allerdings schon.