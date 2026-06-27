Auf dem veröffentlichten Bild hält der älteste Sohn, Prinz Alexander, seine kleine Schwester Prinzessin Ines im Arm. Daneben stehen Prinz Gabriel und Prinz Julian bereits mit Schwimmwesten bereit – offenbar für einen Ausflug auf den See im Hintergrund.

Zu dem idyllischen Familienfoto wünschte das royale Paar seinen Fans: „Wir wünschen euch allen einen wirklich schönen Sommer.“

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sind seit 2015 verheiratet und zählen zu den beliebtesten Mitgliedern des schwedischen Königshauses. Mit Prinz Alexander (10), Prinz Gabriel (8), Prinz Julian (5) und der im Februar letzten Jahres geborenen Prinzessin Ines ist ihr Familienglück inzwischen komplett.

Prinzessin Sofia von Schweden: Viertes Kind war „nicht geplant“