Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand in der Nacht von Freitag auf Samstag eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Dabei wurden insgesamt 25 Führerscheine abgenommen – 17 Führerscheine wegen Lenkens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss und acht wegen Lenkens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss. Bei 14 Lenkerinnen und Lenkern wurden Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeugs festgestellt.

Insgesamt wurden 275 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt und 257 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.