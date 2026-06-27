Ein 18-jähriger Mann aus Klagenfurt fuhr am Freitag um 17.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hochrindl Landesstraße von der Hochrindl kommend in Richtung Ebene Reichenau. Aufgrund eines Bremsfehlers kam er in einer starken Rechtskurve zu Sturz und schlitterte mit seinem Motorrad gegen einen bereits stehenden Pkw eines 64-jährigen Niederländers. Dieser hatte den Sturz des 18-Jährigen bemerkt und so den Wagen bereits vor der Kollision zum Stillstand gebracht.

Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Notversorgung durch das Team des Rettungshubschraubers RK 1 von der Rettung ins LKH Villach verbracht. Der Niederländer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Hochrindl Landesstraße (L 65) war bis Abschluss der Unfallaufnahme gegen 18.30 Uhr nur einspurig befahrbar.