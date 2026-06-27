In der Nacht auf Samstag gaben zwei Probeführerscheinbesitzer (21, 18) in Graz Vollgas und rasten mit bis zu 140 km/h durchs Stadtgebiet. In der Triester Straße aber war die Polizei hellwach: „Eine Lasermessung ergab bei beiden Fahrzeugen eine Geschwindigkeit von jeweils 140 km/h im Ortsgebiet“, teilte die Polizei später mit.

Geschwindigkeitskontrollen

Mehrere Streifen wurden verständigt, um die Temposünder anzuhalten. Bald darauf waren sie gestoppt: Bei den Lenkern handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Weiz und einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Beide Lenker haben den Probeführerschein, den sie nun los sind. Ebenso die Autos, die hat man über behördliche Anordnung vorläufig beschlagnahmt. Die beiden Männer werden angezeigt.