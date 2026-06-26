Mit einem verdienten 5:0-Sieg gegen NS Mura endete das erste Testspiel des SK Sturm in der aktuellen Vorbereitung. Neuerwerbung Simon Seidl traf bei seinem ersten Auftritt im Sturm-Trikot gleich doppelt, Bastian Maierhofer von Sturm II und Rückkehrer Szymon Wlodarczyk legten jeweils per Kopf nach, und eine weitere Neuerwerbung, Petar Petrovic, sorgte mit einem Traumtor für den 5:0-Endstand. Es kamen fast alle aktuellen Kaderspieler zum Einsatz. Filip Rozga und Amaday Camara sind allerdings leicht angeschlagen und wurden ebenso geschont wie Jeyland Mitchell, der erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Pech hatte Otar Kiteishvili, der nach nur wenigen Minuten gefoult wurde und kurz darauf ausgewechselt werden musste.

Trainer Fabio Ingolitsch war mit der Vorstellung zufrieden und sagte: „Es war ein richtig guter erster Test mit einem sehr erfreulichen Resultat. Sehr erfreulich war auch unsere Spielleistung – wir haben es geschafft, unsere Energie, diesen unbedingten Willen, alles zu investieren, in diese Partie reinzubringen.“ Welche Spieler mit ins Trainingslager (28. Juni bis 3. Juli) nach Irdning fahren, wird sich zeigen.