Am Freitagnachmittag kam es am Vorplatz des Hauptbahnhofes Klagenfurt am Wörthersee zu einem Polizeieinsatz. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 14 Uhr eine lautstarke Streiterei. Kurz darauf flüchtete ein Mann in Richtung Busbahnhof.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll der 26-jährige Mann aus dem Bezirk Völkermarkt versucht haben, einen Rucksack zu stehlen. Die Beamten konnten ihn wenig später anhalten. Da sich der Verdächtige aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er festgenommen. Bei der Festnahme schlug der Mann einem Polizisten ins Gesicht und verletzte ihn unbestimmten Grades. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht. Er wird angezeigt.