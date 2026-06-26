Ein 39 Jahre alter Motorradlenker ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Bad Aussee (Bezirk Liezen) in der Steiermark tödlich verletzt worden. Der Mann verlor in einer Kurve den Bodenkontakt und kam zu Sturz, teilte die Polizei per Aussendung mit. Das Motorrad schlitterte in den Gegenverkehrsbereich, wo es mit dem entgegenkommenden Pkw einer 55-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck kollidierte. Der Motorradlenker wurde dabei unter der Front des Fahrzeuges eingeklemmt.

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer sowie die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz aller Bemühungen erlag der 39-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine 69-jährige Mitfahrerin im Pkw wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Der Motorradlenker trug zum Unfallzeitpunkt einen Sturzhelm. Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Koppentalstraße (L701) war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee stand mit 20 Einsatzkräften im Einsatz.