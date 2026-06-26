Stoppuhr, Signalton, Anspannung. Für einen kurzen Moment herrscht absolute Konzentration. Dann fällt der Angriffsbefehl. Neun Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sprinten gleichzeitig los. Handgriffe sitzen auf den Zentimeter genau, Schläuche fliegen durch die Luft, die Tragkraftspritze wird angeschlossen. Vorn wartet bereits der Angriffstrupp. „Wasser Marsch!“, schallt es über den Bewerbsplatz. Wenige Augenblicke später wird der Buzzer gedrückt – die Zeit bleibt stehen. Rund 40 Sekunden dauert der gesamte Löschangriff. Doch unter den Teilnehmern ist schnell zu hören: „Da geht noch mehr. Der Weltrekord liegt bei 25 Sekunden.“

St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) steht am Freitag, dem 26. Juni und am Samstag, dem 27. Juni ganz im Zeichen des steirischen Feuerwehrwesens. Mit dem 142. Steirischen Landesfeuerwehrtag und dem 60. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb findet eines der größten Feuerwehrereignisse des Jahres in der Steiermark statt. Mehr als 2.300 Bewerbsteilnehmerinnen und Bewerbsteilnehmer, zusätzlich rund 1.200 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sowie hunderte Besucherinnen und Besucher machen den Ort zum Treffpunkt der Feuerwehr.

Gerald Friedheim, Christian Leitgeb, Johann Maier-Paar, Werner Höfler, Johannes Karner (von links) © Dominik Oberwinkler

Organisiert wird die Großveranstaltung von den Feuerwehren Goggitsch, Hofstätten an der Raab, St. Margarethen an der Raab, Sulz und Takern II. Unterstützt werden sie von der Gemeinde Hofstätten an der Raab, der Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab, dem Bereichsfeuerwehrverband Weiz und dem Landesfeuerwehrverband Steiermark.

Jede Bewegung wird genau beobachtet

Bereits bei der Eröffnung durch Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Maier-Paar ist die Vorfreude spürbar. Mit der offiziellen Eröffnung des Bewerbs beginnt ein exakt abgestimmter Ablauf. Gleichzeitig marschieren jeweils acht Gruppen zu ihren Startpositionen. Vier Bewerter beobachten jede Bewegung genau. Bewertet werden Schnelligkeit, Präzision und die saubere Ausführung aller Handgriffe.

Vor dem Start richtet jede Gruppe ihr Material selbstständig her. Jeder kennt seine Aufgabe. Nach dem Probesignal steht jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann an der vorgesehenen Position. Erst mit dem Angriffsbefehl beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Die Pumpe wird angeschlossen, die Schläuche gekuppelt, Kommandos hallen über den Platz. Jeder Handgriff muss sitzen, jeder Fehler kostet wertvolle Sekunden.

Für Feuerwehrkommandant Gerald Friedheim von der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen an der Raab steht trotz aller sportlichen Ambitionen ein anderer Aspekt an erster Stelle: „Wichtig ist, dass der Bewerb unfallfrei abläuft. Wir finden hier ausgezeichnete Rahmenbedingungen für so einen Bewerb vor. Der Sportplatz eignet sich hierfür perfekt.“

Schnelligkeit und Präzision sind gefragt

Gleichzeitig betont er die Bedeutung der Leistungsbewerbe für den Feuerwehrdienst. „Beim Bewerb wird das Hauptaugenmerk der Feuerwehr abgeprüft – die Feuerbekämpfung sowie die körperliche Leistungsverfassung. Es geht um Schnelligkeit und Präzision“.

Insgesamt stellen sich rund 400 Gruppen dem Bewerb. Sie reisen nicht nur aus allen Teilen der Steiermark an, sondern auch aus Niederösterreich, Kärnten und dem Burgenland. Selbst Feuerwehren aus Deutschland, Kroatien und Slowenien nehmen teil. Landesbewerbsleiter und stellvertretender Landesfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb sieht darin ein starkes Zeichen: „Das zeigt, dass die internationale Gemeinschaft funktioniert.“ Unter den zahlreichen Gästen befinden sich auch die Bürgermeister Johannes Karner aus St. Margarethen an der Raab sowie Werner Höfler von der Gemeinde Hofstätten an der Raab.

Für Leitgeb ist der Bewerb längst mehr als ein Leistungsvergleich. „Es geht hier auch um Sport, da die körperliche Fitness elementar wichtig ist.“ Nach dem Löschangriff wartet schließlich noch der Staffellauf auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch dort zählen Schnelligkeit, Ausdauer und perfekte Übergaben.

Messe mit mehr als 60 Ausstellern

Doch nicht nur auf dem Bewerbsplatz herrscht reges Treiben. Parallel dazu lädt die T.S.F. – die Erlebnismesse unter dem Motto „Technik - Sicherheit - Freizeit“ zum Entdecken ein. Mehr als 60 Aussteller präsentieren moderne Feuerwehrtechnik, Spezialfahrzeuge, Landmaschinen und Innovationen aus den Bereichen Sicherheit und Freizeit. Mehrere Landmaschinen werden direkt vor Ort im Einsatz vorgeführt und zeigen eindrucksvoll ihre Funktionen.

Großes Interesse gilt auch den Feuerwehrfahrzeugen. Besucher werfen einen Blick in die umfangreiche Ausstattung, informieren sich über moderne Einsatztechnik oder bestaunen die riesige Feuerwehrleiter, die ihre volle Höhe demonstriert. Informationsstände verschiedener Organisationen vermitteln Wissenswertes rund um Brandschutz und Sicherheit, Unternehmen präsentieren ihre neuesten Geräte und Produkte. Während sich Erwachsene fachlich austauschen, erobern die jüngsten Besucherinnen und Besucher die Hüpfburg.