Zur sicheren und kostenfreien Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormuz für mindestens 60 Tage verpflichtete sich der Iran in seiner Grundsatzeinigung mit den USA vorige Woche. Doch jetzt hat die iranische Revolutionsgarde die Meerenge wieder gesperrt. Das Regime in Teheran will den USA und den arabischen Nachbarn am Persischen Golf seinen Willen aufzwingen und riskiert dabei das Scheitern der Vereinbarung, die für den Iran viele Vorteile gebracht hat.

Die neue Blockade ist bemerkenswert, weil der Iran damit auf eine Entscheidung seines Nachbarn Oman reagiert, der enger mit Teheran kooperiert als alle anderen arabischen Staaten. Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden Regierungen über eine gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormuz nach Ablauf der 60-Tage-Frist gesprochen, wie der Iran sie anstrebt. Oman musste sich dafür viel Kritik von anderen Arabern anhören.

Anspruch auf die ganze Meerenge

Nun demonstrierte der Iran, dass er Anspruch auf die ganze Meerenge erhebt, einschließlich des Gebiets vor der Küste von Oman. Die omanische Regierung hatte am Donnerstag einen neuen Schiffskorridor durch die Meerenge entlang der omanischen Küste eingerichtet. Durch den Korridor sollten Schiffe, die seit Monaten wegen des Krieges festsitzen, in Zusammenarbeit mit der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) aus dem Persischen Golf gebracht werden.

Iranische Drohne trifft Schiff

Wenige Stunden nach Bekanntgabe der neuen Route traf eine iranische Drohne ein Schiff aus Singapur nur 14 Kilometer vor der omanischen Küste. Die IMO brach die Evakuierung ab, der Verkehr in der Meerenge kam zum Erliegen, die weltweiten Ölpreise zogen wieder an.

Zusätzliche Gebühren nach 60 Tagen

Irans Revolutionsgarde erklärte, alle Schiffe müssten sich bei der Durchfahrt an die iranischen Routen halten. Der Weg an der omanischen Küste entlang sei „inakzeptabel und extrem gefährlich“. Arabische Ölexporteure und internationale Reedereien sollen sich demnach dem Willen Teherans unterwerfen, wenn sie ihre Schiffe heil durch die Meerenge bringen wollen. Nach 60 Tagen will der Iran dann zusätzlich Gebühren kassieren.

Arabische Staaten und USA nicht einverstanden, Rubio tobt

Die arabischen Staaten und die US-Regierung wollen das nicht hinnehmen. Die Außenminister des Golf-Kooperationsrates und US-Ressortchef Marco Rubio forderten nach einem Treffen in Bahrain die freie und ungehinderte Durchfahrt für alle Schiffe durch die Straße von Hormuz und den Verzicht auf Maut oder Gebühren. Der Iran wies die Erklärung als „unverantwortlich und provokativ“ zurück.

Warum?

Auf den ersten Blick ist es überraschend, dass der Iran in der Straße von Hormuz zur Gewalt zurückkehrt, obwohl er nach dem Krieg gegen die USA gute Beziehungen mit den arabischen Staaten braucht. Katar verwaltet Milliarden an iranischen Auslandsgeldern, die bisher eingefroren waren, nach Kriegsende aber freigegeben werden sollen. Auch sollen die arabischen Staaten viel Geld für den geplanten 300-Milliarden-Dollar-Fonds zum Wiederaufbau des Iran beisteuern. Wenn sie nun vom Iran mit Waffengewalt unter Druck gesetzt werden, dürften sie kaum bereit sein, tief in die Tasche zu greifen.

Wichtiger außenpolitischer Hebel

Doch die Kontrolle über die Straße von Hormuz ist dem Regime in Teheran wichtiger als die Wiederannäherung an die Araber. Die im Krieg errungene Macht über die Wasserstraße sei der wirksamste außenpolitische Hebel für die Islamische Republik, schrieb der Iran-Experte Hamidreza Azizi von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik auf X.

Teheran stand laut Azizi vor der Wahl, den neuen omanischen Schiffskorridor zu akzeptieren und damit diesen Hebel aus der Hand zu geben oder zu handeln und damit die Einigung mit den USA zu gefährden. Die iranische Führung entschied sich fürs Handeln. Sie befürchtet, dass Teheran durch Entscheidungen des Westens und der Araber – wie etwa die Einrichtung des omanischen Korridors – geschwächt werden soll.

Iran riskiert Scheitern der Vereinbarung

Mit der Eskalation riskiert der Iran das Scheitern der Rahmenvereinbarung mit den USA, die dem Regime viele Vorteile verspricht. Die Einigung bringe dem Regime sofortige Erleichterungen etwa durch die vorläufige Rücknahme von US-Sanktionen auf iranische Ölexporte, ohne dass der Iran dafür zuerst Zugeständnisse machen müsse, meint Ariana Tabatabai, Iran-Expertin bei der Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs und US-Regierungsberaterin. Teheran selbst feiere die Einigung mit den USA als Sieg, sagte Tabatabai in einer Diskussionsveranstaltung des Nahost-Nachrichtenportals Al-Monitor.

Dies jetzt aufs Spiel zu setzen, um die Straße von Hormuz ein für allemal zu einem iranischen Gewässer zu erklären, erscheint kurzsichtig. Eines sollte man aber nicht außer Acht lassen, sagt Tabatabai: die Fähigkeit der Islamischen Republik, sich im Augenblick des Erfolges „in den Fuß zu schießen“.