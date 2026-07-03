Mit rund 180 Zügen pro Tag ist die erste Hochgebirgseisenbahn der Welt eine der meistgenutzten Routen in Österreich: Seit mehr als 170 Jahren verbindet die Semmeringbahn, die über 15 historische Viadukte führt, Mürzzuschlag mit Gloggnitz in Niederösterreich. Erbaut wurde sie 1848 bis 1854 unter der Leitung von Carl Ritter von Ghega, 1998 hat man sie als erste Eisenbahnstrecke der Welt zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Mit dem Semmering-Basistunnel erhält die Südstrecke von Wien nach Triest Ende 2029 eine neue Hochleistungsdimension.

Von welchen Geschichten berichten jene, die früher Züge gelenkt und Gleise verlegt haben? Und wie sieht die Zukunft der Eisenbahn in der Steiermark aus? Rund um das Thema findet am 25. Juli im Südbahn Museum in Mürzzuschlag ein Erzählcafé statt. Die Veranstaltungsreihe des Museumsforums Steiermark „Was erzählst du: Steiermark?“ ist eine Kooperation mit den Museen und der Kulturvermittlung des Universalmuseums Joanneum. Denn individuelle Erinnerungen sind Teil des Kulturerbes.

Der Geruch von Kohle und Schmieröl, das Warten auf den Zug, der faszinierende Arbeitsplatz des Vaters – mit der Eisenbahn sind oft viele Emotionen verbunden. © Südbahn Museum

Erzählcafé: Ein Ort für Erinnerungen

„Jede Sammlung hat Bedeutung für die Region und die Menschen, die dort leben. Das Erzählen ist deshalb so wichtig, weil ein Museum nicht alles weiß. Es sind persönliche Geschichten, die Gegenständen eine neue Tiefe verleihen und Identifikation ermöglichen“, unterstreicht Elisabeth Schlögl, Leiterin des Museumsforums Steiermark. Das im Volkskundemuseum in Graz bereits lange etablierte Format findet zu drei bis vier Terminen pro Jahr in den Regionen statt, im Herbst wird es im Museum Pfeilburg in Fürstenfeld um Genuss und Sucht gehen. Wofür sonst bei Führungen wenig Zeit bleibt, findet im Erzählcafé Platz: „Es geht um das Berichten und das Zuhören in einer Atmosphäre, in der man Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen gerne teilt“, so Schlögl.

Der Geruch von Kohle und Schmieröl, das Warten auf den Zug von anno dazumal, der faszinierende Arbeitsplatz des Vaters – oft sind es die Details, die Geschichte greifbar machen. Rund um das Südbahn Museum, das Kerstin Ogris leitet, gibt es eine leidenschaftliche Gemeinschaft. Beim Erzählcafé wird es auch um Beruf und Berufung von Eisenbahnern gehen. „Bei uns im Caféwaggon trifft sich regelmäßig eine sonntägliche Frühschoppenrunde, der Älteste ist über 90 Jahre alt.“ Entsprechend reich ist der Erfahrungs- und Erinnerungsschatz.

Die Mannschaft des Heizhauses © Südbahn Museum

Älteste Eisenbahnorte Österreichs

Das Südbahn Museum wurde 2004 zum 150-Jahr-Jubiläum der Semmeringbahn aus der Taufe gehoben. Mürzzuschlag zählt zu den ältesten Eisenbahnorten Österreichs, zu den Glanzzeiten der Dampflokomotive haben hier rund 1.000 Eisenbahner gearbeitet. „Zehn Jahre nach der Eröffnung des Betriebsbahnhofs 1844 wurde das Areal bereits verdoppelt, statt eines Heizhauses gab es vier, 22 Dampflokomotiven konnten abgestellt werden“, so Ogris. Die historische Strecke steht seit 1923 unter Denkmalschutz. Die Sanierung, derzeit des Viadukts „Kalte Rinne“, läuft auf Hochtouren. „Brüstungssteine wurden abgetragen, nummeriert, zum Steinmetz nach Kapfenberg und – wie eine Perlenkette auf Waggons aufgereiht – wieder zurückgebracht.“ Mit dem Ausbau der Südstrecke wird wieder einiges in Bewegung geraten. „Wir möchten im Museum zeigen, was die Eisenbahn bewirken kann – als Arbeitgeber, für den Tourismus, für die Menschen in der Region.“