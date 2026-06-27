Nachdem zuerst die Geschäftsführung wechselte, formiert sich in Klagenfurt auch der Aufsichtsrat der „Unser Lagerhaus“ Warenhandelsgesellschaft m.b.H. (WHG) neu: Georg Messner, Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank Kärnten, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Hans‑Paul Unterweger, Obmann des genossenschaftlichen Beirats Kärnten, bleibt stellvertretender Vorsitzender. Messner folgt auf Gert Spanz, der aus dieser Funktion ausgeschieden ist. Die künftige Geschäftsführung wurde in der Generalversammlung bestellt: Christoph Gasser und Karl Spiess‑Knafl übernehmen mit 1. Oktober 2026 die operative Leitung.

Neuer AR-Vorsitzender der WHG: Georg Messner © RLB/marygoodfoto

Neue WHG-Geschäftsführung

Die bisherigen Geschäftsführer, Markus Furtenbacher und Hubert Schenk, werden ihre Funktionen bis Ende September fortführen. „Beide haben die WHG in den vergangenen Jahren verantwortungsvoll geführt und maßgeblich weiterentwickelt“, heißt es in einer Aussendung.

Die WHG sei wirtschaftlich gut aufgestellt und verfüge über eine starke Marktposition. Die in den vergangenen Monaten getroffenen strategischen Entscheidungen, wie die Sortimentserweiterung um Landmaschinen von „Claas“, würden konsequent weiterverfolgt.

Neo-Aufsichtsratschef Messner: „Die WHG ist ein leistungsstarkes Unternehmen mit klarer Marktposition und hoher regionaler Bedeutung.“ Gemeinsam werde man die Weiterentwicklung des Unternehmens konsequent vorantreiben.