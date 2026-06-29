Seit 25 Jahren gibt es den „Sonnenweg“ in der Stanz. Einst als zehn Kilometer langer Themenweg rund um den Ort Stanz konzipiert, um den Tourismus im Stanzer Tal anzukurbeln, erfreut sich dieser Rundweg mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten immer noch großer Beliebtheit bei Wanderern und Spaziergehern. Der Sonnenweg gehört gar zu den schönsten und beliebtesten Themenwegen der Steiermark und mit dem Kunstgarten „Flora K“ als Teil des Sonnenwegs hat man schon mehrfach beim Landesblumenschmuckbewerb aufgezeigt.

Um den Erhalt und die Pflege des Sonnenwegs hat sich viele Jahre die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Stanzer Sonnenweg rund um Obmann Peter Rossegger und seinem engagierten Team gekümmert. Die „ARGE“ wurde einst vom Tourismusverein als Arbeitsgruppe installiert. Da die Tourismusagenden nun bei den Gemeinden liegen, musste ein neuer Verein gegründet werden, um den Stanzer Sonnenweg in dieser Form weiterführen zu können.

Der Sonnenweg führt familiengerecht in einer rund zehn Kilometer langen Schleife um den Ort Stanz © KLZ/Markus Hackl

Der neu gegründete Verein heißt jetzt „Erhaltungsverein Stanzer Sonnenweg“. Der Vorstand setzt sich aus vier Wirtinnen und Wirte rund um den Sonnenweg zusammen. Obmann ist Markus Ellmaier vom Gasthaus Webergut, sein Stellvertreter ist Gernot Grünbichler vom „Oberen Gesslbauer“, Schriftführerin ist „Tischlerwirtin“ Regina Perner-Hölbling und Kassierin ist Doris Gößlbauer vom Almwirt in Unteralm. „Für die Besucher wird sich nicht viel ändern, sämtliche Einrichtungen wie Schauschmiede, Wassermühle und Rauchkuchl sowie die vielen Sonnenobjekte bleiben natürlich bestehen, mittlerweile sorgt eine neue Generation der Bäuerinnen für die Verköstigung“, so Ellmaier.

Die Wasserrinne zur Schauschmiede, eine der Sehenswürdigkeiten entlang des Sonnenwegs, wurde heuer erneuert © KLZ/Markus Hackl

„Wir kümmern uns hauptsächlich um die Bestandserhaltung, so wurde bereits der Wasserzulauf zur Schauschmiede dank einer Holzspende unserer Stanzer Bauern erneuert, nach und nach sollen die Kunstobjekte saniert werden, um deren Erhalt zu sichern“, erzählt Grünbichler.

Pop-Up-Buschenschank und Kräuterwanderungen

Es könnte auch zusätzliche Veranstaltungen rund um den Sonnenweg geben. Ellmaier: „Mit großem Erfolg haben wir heuer erstmals das Tafeln mit mehr als 200 Gästen im Ortszentrum durchgeführt, es hat bereits eine Ausstellung über die floristischen Meisterwerke der Grete Hochreiter gegeben und nun gilt es weitere neuen Ideen in die Tat umzusetzen.“

Das Baujuwel aus dem Jahr 1446, die Ulrichskirche, liegt direkt am Stanzer Sonnenweg © KLZ/Markus Hackl

Ideen wären ein Pop-Up-Buschenschank in der Flora K sowie Kräuterwanderungen oder Fitness-Treffs am Sonnenweg. „Zudem ist der Garten der Flora K mit seinen Möglichkeiten für Hochzeiten, Taufen und Geburtstagsfeiern die Haupteinnahmequelle für den Verein. Damit können wir neue Projekte in Angriff nehmen“, so Ellmaier, der sich auf rund 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stützen kann.