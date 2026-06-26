Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt berichtet am Freitag auf ihrer Facebook-Seite von einem „außergewöhnlichen Einsatz“, zu dem sie am Donnerstag gerufen wurde. Zwei Neugeborene waren in einem Pkw eingeschlossen. Aus unbekannter Ursache ließ sich das Fahrzeug, dessen Motor sogar noch lief, nicht mehr öffnen. Aus diesem Grund wurde die Feuerwehr alarmiert.

Diese rückte mit Spezialwerkzeug an und konnte die beiden Säuglinge rasch und unverletzt aus dem Auto befreien. „Die Eltern, die ständig vor Ort waren, konnten sich nicht erklären, warum sich das Fahrzeug nach dem Aussteigen versperrte“, so die Feuerwehr.

Hitzewelle

Zur Kontrolle wurden die beiden Babys vom Rettungsdienst untersucht. Da die Einsatzkräfte so schnell vor Ort waren, habe keine akute Gesundheitsgefährdung für die Kinder bestanden, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr. Die besorgten Eltern wurden während der Befreiungsaktion von den Einsatzkräften betreut.

Die Feuerwehr weist aufgrund der aktuellen Hitzewelle darauf hin, niemals Kinder und Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückzulassen. Auch nicht kurz. Es besteht Lebensgefahr.