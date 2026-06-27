Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat schon viele Träume in Erfüllung gehen lassen, auch den von Abdeslam Baik. Zwölf Jahre musste der Algerier warten, um sein Land wieder bei einer Weltmeisterschaft unterstützen zu können. „Das Gefühl ist unbeschreiblich“, erklärt der 25-Jährige.

Vor etwa zwei Jahren zog Baik nach Österreich, da er neue Erfahrungen sammeln wollte. Besonders begeisterte ihn das Studienprogramm der FH Kärnten, wo er mittlerweile im zweiten Semester Systemtechnologie studiert. Ein neues Land und neue Verpflichtungen lassen den Hobby-Techniker seine Liebe zum Fußball jedoch nicht vergessen. Im Alter von acht Jahren begann er, zwischen den Häusern seiner Heimatstadt Tizi Ouzou den Ball hin und her zu kicken. „Mit diesem Straßenfußball in den schmalen Gassen wird jeder Algerier groß“, erklärt der Student.

Sport wird in Algerien großgeschrieben, vor allem Fußball. Tag und Nacht werden Spiele übertragen, unabhängig von Land oder Liga. „In Algerien wird jedes Fußballspiel geschaut und jedes Team angefeuert, nicht nur das heimische“, erzählt Baik. Ein Ereignis, das ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der Sieg Algeriens beim Afrika Cup 2019. Den Abend nach dem Triumph beschreibt er als „unglaublich“, da hunderte Autos und Menschen jubelnd durch die Straßen zogen.

Fans lauter als das Feuerwerk

„Es war so laut, dass man das Feuerwerk nicht hören konnte“, erinnert er sich. Als der Verein JS Kabylie die nationale Meisterschaft gewinnen konnte, gab es jedoch weit mehr als nur ein Feuerwerk. Leuchtraketen, Fackeln und tausende Fans tauchten die Straßen in rote Rauchwolken. „Fußball ist pure Inspiration für die Menschen in Algerien“, sagt der Wahl-Villacher.

Abdeslam Baik © KLZ / Lajla Jakupovic

Mittlerweile hat aber auch Österreich einen besonderen Stellenwert für ihn. „Ich habe hier meine Füße auf den Boden gesetzt und direkt ein Gefühl von Zuhause verspürt“, erzählt der Student. Besonders angetan haben es ihm die Natur und die Menschen. Vom Klischee, Österreicher seien unfreundlich, distanziert sich Baik. „Jeder, den ich traf, war zuvorkommend und offen“, stellt er klar. Er fühlt sich hier sehr wohl und möchte sich immer weiter integrieren. Dazu liest er gerne Zeitungen oder besucht heimische Fußballplätze, wo er sich mit anderen austauscht.

Hoffen auf Unentschieden

Das kommende WM-Spiel zwischen Österreich und Algerien wird deshalb etwas ganz Besonderes für den Hobby-Fußballer. Er hofft auf ein Unentschieden, da dieses Ergebnis beiden Mannschaften zugutekommen würde. Am wichtigsten ist ihm jedoch Fairness. Das berüchtigte WM-Spiel gegen Deutschland im Jahr 1982, bei dem es zu Vorwürfen einer Absprache kam, beschäftigt ihn bis heute. „Der Schmerz von 1982 sitzt bei vielen noch tief“, erklärt Baik. Dennoch freut er sich auf die Begegnung, da „beide Mannschaften ihr Bestes geben werden“, was für ihn als Sportbegeisterten letztlich zählt. Trotz der frühen Uhrzeit wird er sich diese Partie nicht entgehen lassen.

Für Abdeslam Baik ist Fußball mehr als nur ein Sport, es ist ein Gefühl von Verbundenheit. „Fußball achtet nicht auf Herkunft oder Religion, sondern auf Austausch und Spaß“, erläutert der Student. Er blickt gespannt auf die kommenden Spiele und freut sich besonders auf das Duell zwischen Österreich und Algerien.