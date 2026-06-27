Zuerst wird gewählt, dann gezählt und dann verhandelt. Es ist ein alter Spruch, den Politikerinnen und Politiker gerne vor einer Wahl bringen, um sich nicht festlegen zu müssen, mit wem sie nach der Wahl zusammenarbeiten wollen. Der Spruch war in den vergangenen Wochen auch in Graz oft zu hören – und trotzdem gab es zuletzt mehrere Hinweise, welche politischen Partnerschaften die kommenden fünf Jahre in Graz bestimmen könnten und welche nicht.

Die KPÖ sagt Nein zu Hohensinner, denn die VP sei zu überheblich. Die FPÖ meint, wer ÖVP wählt, bekommt Kahr. Die Neos sind nach dem Nein zu Kahr plötzlich doch offen für den Kommunismus. Und die SPÖ will in der Koalition bleiben, aber nicht so. Oder in Kurzform: Beziehungsstatus kompliziert. Blickt man auf die Umfragen, die öffentlich bekannt sind, zeigt sich: Eine Mehrheitsfindung könnte schwierig werden. Zweier-Lösungen gehen sich wohl kaum aus, eine Dreier-Variante scheint wahrscheinlicher. Aber welche? Ein Überblick.

Graz-Wahl: Die Koalitionsmöglichkeiten im Überblick

KPÖ + Grüne + SPÖ. Hier sind die politischen Signale eindeutig: Sowohl KPÖ-Chefin Elke Kahr als auch Grünen-Chefin Judith Schwentner sowie SPÖ-Chefin Doris Kampus würden gerne als Dreierkoalition weitermachen. Dass die SPÖ sich im Wahlkampf am designierten Kahr-Nachfolger und Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer abarbeitet, steht dem nicht im Wege. Eine andere Ansage von Kampus vielleicht schon: Ohne Rückkehr in den Stadtsenat keine neue Koalition. Ob das nach der Wahl auch noch so streng gesehen wird, wird sich zeigen.

KPÖ + ÖVP. Laut Umfragen rechnerisch die einzige Zweier-Variante, ideologisch aber jene mit besonders großer Spannweite. In guter Erinnerung sind bei der KPÖ noch die 30 Fragen, die die ÖVP nach der 2021er-Wahl an die Kommunisten gerichtet hat. Vom Existenzrecht Israels über die EU bis zu Tito fühlte Hohensinner der KPÖ auf den Zahn. Diesmal ließen sich beide Parteien stets eine Hintertür für eine Zusammenarbeit offen, zuletzt sagte aber Kahr: „Eine Koalition mit der ÖVP kann ich eigentlich ausschließen. Da ist leider noch immer die Überheblichkeit nicht überwunden.“ Ein Arbeitsübereinkommen scheint trotzdem möglich – es stellt sich aber die Frage der Haltbarkeit. Es wäre übrigens nicht das erste der beiden: 2016/17 gab es unter Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl eine Art Budgetpartnerschaft, Kahr wurde mit VP-Stimmen zur Vizebürgermeisterin gewählt.

KPÖ + Grüne + Neos. „Keine Koalition mit KPÖ und FPÖ“, trommelte Neos-Chef Philipp Pointner stets. Um den Satz nach und nach zu ergänzen, zuletzt beim Wahlkampffinale am Donnerstagabend: Für eine „Projektpartnerschaft“ bei Fachthemen stehe man zur Verfügung. Die Neos haben also durchaus Gefallen an der Rolle des Züngleins an der Waage gefunden, die Voraussetzungen erinnern aber an den alten ÖVP-Fragenkatalog: Kahr müsse sich von „Putin und der Sowjetnostalgie“ distanzieren und „ein Bekenntnis zur EU“ ablegen.

ÖVP + FPÖ: „Eine Stimme für die FPÖ ist eine verlorene Stimme“, sagte Hohensinner bei seinem Wahlkampffinale. „Kurti Hohensinner“ habe „auf voller Linie versagt“ und biedere sich schon vor der Wahl bei der KPÖ an, tönte FPÖ-Mann René Apfelknab am Grazer Hauptplatz. Die Stimmung zwischen den beiden ehemaligen Koalitionspartnern war auch schon einmal besser. Diesmal dürfte sich die Koalitionsfrage aber gar nicht stellen, die Umfragen geben keine Mehrheit her. Auch nicht mit der KFG als möglichem Dritten im Bunde, sofern die Liste in den Gemeinderat kommt.

Freies Spiel der Kräfte. „Ich hielte eine breite Budgetpartnerschaft ohne fixe Koalition für das Beste. Man stellt 20 Schlüsselprojekte außer Streit, den Rest überlässt man dem freien Spiel der Kräfte.“ Das sagte Elke Kahr vor der Wahl 2021. Dann hat sie sich doch für eine Koalition entschieden. Sollte keine der oben genannten Varianten kommen, wäre das nun eine Möglichkeit. Aber wie lange kann so etwas halten? Oder wählt Graz dann bald wieder?