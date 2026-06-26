Die Allee bleibt. Das besiegelte am 10. Juni der Klagenfurter Gemeinderat, nachdem Anrainer in Welzenegg wochenlang auf die Barrikaden gestiegen sind. Sie verhinderten den Bau von zwei Straßen, die die als örtliches Naturdenkmal ausgeschilderte Tarragonallee mit teils Hunderte Jahre alten Bäumen zum Teil zerstört hätten. Und trotzdem rollten diese Woche die Bagger an.

Bauarbeiter schlugen eine rund 100 Meter lange und mehrere Meter breite Schneise von einem im Bau befindlichen Wohnprojekt bis wenige Meter vor der Allee. Sofort schlugen die Anrainer Alarm, dokumentierten die Arbeiten und riefen sogar die Polizei. Ihre Sorge: Bäume, für deren Schutz sich der Gemeinderat aussprach, werden vielleicht doch gefällt. „Gerade in Zeiten zunehmender Hitzeperioden tragen alte Bäume wesentlich zur Kühlung des Wohngebietes, zur Luftqualität und zur Lebensqualität bei“, sagt Ernst Wagner, der sich mit der Initiative „Lebensraum Tarragonaallee in Welzenegg“ für den Erhalt aussprach.

Elisabeth Lenz und Ernst Wagner sind die Köpfe der Bürgerinitiative, die den Bau von zwei Straßen verhinderte © Markus Traussnig

Stadtwerke bauen Fernwärme und Leitungen aus

Verantwortlich für die Arbeiten sind die Stadtwerke Klagenfurt (STW), die vor Ort Grabungen für das Fernwärme-, Strom- und Telekomnetz durchführten. Das Bauvorhaben wurde nun aber gestoppt: Nicht wegen der Kritik der Anrainer, sondern einer „Unstimmigkeit bei den Grundstücksgrenzen im Bereich der geplanten Leitungstrassen“, heißt es aus der Presseabteilung der STW. Welche Unstimmigkeiten das sein sollen, können oder möchten die STW nicht sagen. Private und öffentliche Grundstücke, die dort nebeneinander verlaufen, sowie der noch offene Umgang mit einem angeblich illegal gewachsenen Gebüsch sollen nach Informationen der Kleinen Zeitung die Verantwortlichen zum vorübergehenden Baustopp bewegt haben.

Die Stadt Klagenfurt könne zum Projekt nicht viel sagen. Nur: „Eingriffe in die Tarragonaallee sind gemäß Gemeinderatsbeschluss nicht vorgesehen“, heißt es von der Abteilung Straßenbau und Verkehr. Wie im Juni beschlossen, ist der Bau von zwei Straßen nicht vorgesehen. Weiter möglich ist dafür die Errichtung eines Geh- und Radwegs sowie die notwendige Anbindung der im Bau befindlichen Wohnungen an das Klagenfurter Straßennetz.

Ob und wann die Stadtwerke ihre Arbeiten wieder aufnehmen, ist derzeit noch unklar. Welche Auswirkungen die Arbeiten schlussendlich auf die Allee haben werden, ebenso.