Die Niederlande waren 2002 weltweit das erste Land, das aktive Sterbehilfe und assistierten Suizid legalisierte. Damit wurden entsprechende Eingriffe straffrei, wenn sie durch Ärzte auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten vorgenommen werden und dieser an einer unheilbaren Krankheit leidet, die unerträgliches und aussichtsloses Leid verursacht. Zudem können Jugendliche ab zwölf Jahren Sterbehilfe beantragen. Allerdings ist dafür bei Minderjährigen unter 16 Jahren die Zustimmung der Eltern notwendig. Zudem bleibt in den Niederlanden seit 2005 auch die Lebensbeendigung bei Neugeborenen mit schweren Fehlbildungen unter bestimmten Voraussetzungen straffrei.

Seit Anfang 2024 sind derartige Eingriffe unter strengen Auflagen auch bei Kindern unter 12 Jahren gestattet. Laut der niederländischen Tageszeitung „Telegraaf“ hat ein solcher erstmals im vergangenen Jahr stattgefunden, wie Gesundheitsministerin Sophie Hermans dem zuständigen „Bewertungsausschuss für Spätabtreibung und Sterbehilfe bei Neugeborenen und Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren“ Ende 2025 mitgeteilt hat.

Aufgabe des Ausschusses ist es, zu prüfen, ob der behandelnde Arzt rechtmäßig gehandelt hat. Laut Hermanns soll der Bericht alsbald veröffentlicht werden. Nähere Angaben zu den Umständen des Sterbehilfe-Falls, wie etwa das Geschlecht, Alter oder die Erkrankung des Kindes, wurden öffentlich nicht bekannt.

Kritik an geplanter Sterbehilfe-Neuregelung in Österreich

Gesetzlich gedeckte Sterbehilfe existiert in mehreren europäischen Staaten unter unterschiedlichen Voraussetzungen – in Österreich seit 2022. Dennoch bleibt das Thema umstritten. An der von der österreichischen Bundesregierung geplanten Novelle zum Sterbeverfügungsgesetz gibt es deutliche Kritik in den bisher eingetroffenen Stellungnahmen.

Die Neuregelung, die zwar Erleichterungen bei der Verlängerung der Verfügungen vorsieht und gleichzeitig die Geltungsdauer bei einem Jahr belässt, wird teils als zu restriktiv angesehen und gehe laut Gesellschaft für humanes Lebensende (ÖGHL) nicht weit genug. Die katholische Bischofskonferenz untermauerte hingegen ihre generelle ablehnende Haltung der Sterbehilfe gegenüber.

VfGH-Entscheid macht Novelle notwendig

Notwendig wurde die geplante Novelle des seit Jänner 2022 gültigen Sterbeverfügungsgesetzes wegen eines Entscheides des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) von Ende 2024. Das Sterbeverfügungsgesetz ermöglicht sterbewilligen Personen, ihr Leben durch assistierten Suizid („Hilfeleistung zum Suizid“) zu beenden. Der VfGH hatte Ende 2024 jene Regelung aufgehoben, die vorsah, dass die Sterbeverfügung nach einem Jahr erneuert werden muss – und dass dabei das gesamte aufwendige Prozedere des Erstantrags jeweils erneut durchlaufen werden muss.

Für eine Reparatur setzte der VfGH eine Frist bis 1. Juni 2026, diese ist bereits abgelaufen. Daher gelten aufrechte und neue Sterbeverfügungen derzeit unbegrenzt.