Der US-Konzern Microsoft macht seine beliebten Xbox-Spielkonsolen deutlich teurer. Die Preise sollten ab dem 1. August weltweit um 100 bis 150 Dollar (88 bis 132 Euro) steigen, kündigte das Unternehmen an. Grund dafür seien durch die Bedürfnisse für Künstliche Intelligenz (KI) in die Höhe getriebene Komponentenpreise, vor allem Speicherchips.

In den USA soll das günstigste Modell – die Xbox Serie S – künftig 500 Dollar kosten. Für die Serie X sollen sogar bis zu 800 Dollar fällig werden. Die neuen Preise für Europa wurden zunächst nicht genannt. Die Series X kostet hier derzeit rund 600 Euro.

Steigende Preise für knappe Speicherchips

Die gesamte Unterhaltungselektronik ist derzeit von Preiserhöhungen bei technischen Komponenten betroffen: In den vergangenen Monaten hatten auch Sony und Nintendo die Preise für ihre Spielkonsolen angehoben.

So kämpft auch Nintendo mit dem branchenweiten Problem: Die steigenden Preise für knappe Speicherchips. Daher wird die Preisschraube angezogen: In Japan stieg der empfohlene Verkaufspreis der Konsole Switch 2 von 49.980 auf 59.980 Yen (271,53 bzw. 325,85 Euro). Auch in den USA, Kanada und Europa sollen die Preise zum 1. September angehoben werden. Auch Sony hat deshalb die Preise für seine PlayStation 5 (PS5) erhöht.