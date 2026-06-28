Die aktuelle Hitzewelle hätte ohne von Menschen verursachten Klimawandel so nicht stattgefunden, zeigen aktuelle Berechnungen aus Graz. Die Folgen spüren wir nicht nur mit körperlichen Herausforderungen – diese hohen Temperaturen wirken sich zudem auf die Natur aus, aber auch auf die gängige Infrastruktur.

„Es kommt tatsächlich vor, dass sich Schienen bei derart hohen Temperaturen verformen“, bestätigt Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz, gegenüber der Kleinen Zeitung – und reagiert damit auf die Frage, was derzeit in Graz-Mariatrost passiert: Denn dort zeigen sich Straßenbahnschienen plötzlich ganz in Weiß. Ja, zu Testzwecken habe man diese Schienen weiß lackiert, um zu sehen, ob sie sich auf diese Weise nicht so stark aufheizen und eben nicht verformen – Bahnbetriebe jedenfalls würden immer öfter darauf schwören, so Zaczek-Pichler.

Die weiße Farbe soll ein Verformen verhindern © Holding Graz

Der Abschnitt Mariatrost – Mariagrün, welcher derzeit ja wegen Bauarbeiten eingestellt ist, wird für diese Probe genutzt.