In den USA steht die Promi-Hochzeit des Jahres offenbar kurz bevor. Die „New York Times“ berichtete in ihrer Donnerstagausgabe, Pop-Superstar Taylor Swift (36) und der Football-Spieler Travis Kelce (36) von den Kansas City Chiefs hätten für den 2. und 3. Juli die Arena Madison Square Garden in New York reserviert. Viele US-Medien gehen davon aus, dass die Hochzeit der beiden 36-Jährigen am 3. Juli stattfinden könnte. Verlobt hatten sich die beiden im August des Vorjahres.

Taylor Swift und Travis Kelce: Mega-Hochzeit in New York City?

Laut „New York Times“ ist an diesem Tag eine private Veranstaltung mit rund tausend Gästen im Madison Square Garden angekündigt. Am Vortag sei eine „intime“ Feier mit rund hundert Eingeladenen geplant.

Der Sender CNN berichtete, eine Hochzeitsplanungsgesellschaft habe bei den Behörden Genehmigungen für ein großes Event rund um die Arena in Manhattan zwischen dem 2. und 4. Juli beantragt. Laut dem Promi-Magazin „Variety“ rechnet die New Yorker Polizei mit zahlreichen „Swifties“ und Fans von Kelce, die in Zelten rund um das Stadion mit dem Promi-Paar feiern könnten.

Die Hochzeit würde demnach kurz vor den Feiern zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit von Großbritannien stattfinden. Der Madison Square Garden ist das Stadion des New Yorker Basketballteams Knicks, das erst kürzlich Meister der NBA-Liga geworden war. Daneben finden in der Arena mit rund 20.000 Plätzen Konzerte statt. Taylor Swift war dort mehrere Male aufgetreten.

Handyverbot und mündliche Einladungen?

In den Medien kursieren seit Monaten unterschiedliche Behauptungen rund um das Event. Während einige berichten, dass die geladenen Gäste den Ort der Hochzeit erst kurzfristig erfahren und noch im Dunkeln gelassen werden, schreiben andere, dass die Einladungen teilweise mündlich ausgesprochen wurden.

Die Details zu den geplanten Feierlichkeiten würden der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegen. Kelce und Swift wollten im Vorfeld verhindern, dass die Gäste Details zu ihrem großen Tag preisgeben und sie in den Schlagzeilen landen. Alle gedruckten Einladungen sollen laut „TMZ“ ein besonderes personalisiertes Wasserzeichen haben, somit könnte das Paar im Ernstfall zurückverfolgen, wer die Einladung an die Presse geschickt hat. Zudem soll es am Tag selbst eine strikte Nachrichtensperre geben, Handys wären verboten.

Am vergangenen Wochenende soll Swift ihren Junggesellinnenabschied auf ihrem Anwesen auf Rhode Island gefeiert haben. Zuvor war dort ein riesiges Zelt aufgebaut worden, Fotografen waren sich sicher, dass dort eine Veranstaltung über die Bühne geht.

Außerdem soll es ein Geschenkeverbot und Plus-eins-Verbot geben. Somit dürfen Gäste ohne feste Beziehung niemanden mitbringen, da alles im privaten Kreis abgehalten werden soll.

Exklusive Gästeliste

Die Gästeliste für die Hochzeit nimmt laut US-Medienberichten konkrete Formen an. Trotz Gerüchten über eine riesige Feier im Madison Square Garden soll die endgültige Liste sehr streng kalkuliert sein, um einen „Hollywood-Zirkus“ zu vermeiden.

Selena Gomez, die langjährige beste Freundin von Swift, steht nicht nur auf der Liste, sondern wird laut Insidern als Trauzeugin gehandelt. Die Sängerin war erst im Vorjahr Gast bei Selenas eigener Hochzeit mit Benny Blanco. Weitere Brautjungfern könnten enge Freundinnen und Weggefährtinnen wie Gigi Hadid, Cara Delevingne oder Lana Del Rey sein.

Zudem werden Stars wie Ed Sheeran, Jack Antonoff, Zoë Kravitz, Sophie Turner oder Sabrina Carpenter erwartet. In einem Interview stellte Prinz William ebenfalls in Aussicht, dass er mit einer Einladung zu dem Spektakel rechnet. Die beiden kennen sich seit Jahren und seine Kinder seien riesige Fans von Swift.

Besondere Liebesgeschichte und romantische Verlobung

Swift und Kelce hatten im vergangenen August ihre Verlobung bekanntgegeben. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten“, schrieb das Promi-Paar in einer Online-Botschaft. Sie veröffentlichten Fotos, auf denen Kelce in einem Garten voller Blumen vor der 14-fachen Grammy-Gewinnerin Swift kniet und ihr einen Heiratsantrag macht. Ein weiteres Foto zeigte Swifts Hand mit einem funkelnden Verlobungsring. Bei Fans weltweit löste die Nachricht Euphorie aus.

Liebesgeschichte begann 2023 nach einem Konzert

Die Liebesgeschichte von Swift und Kelce begann im Juli 2023, als der NFL-Star in seinem Podcast verriet, dass er ihr bei einem Konzert vergeblich seine Telefonnummer auf einem Freundschaftsarmband schenken wollte. Swift fand das charmant, kontaktierte ihn heimlich, und nach ersten privaten Treffen machten sie ihre Beziehung im September 2023 öffentlich, als sie ihn erstmals in der VIP-Loge der Kansas City Chiefs anfeuerte.

Die Musikerin war in den vergangenen Jahren mit vielen Bekanntheiten liiert, darunter Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Tom Hiddleston oder Matty Healy. Ihre längste Beziehung zu Schauspieler Joe Alwyn zerbrach Anfang 2023. Kelce war zuvor mit Model und der Sportjournalistin Kayla Nicole zusammen.