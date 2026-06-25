Ein Mann ist Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Zuge einer Auseinandersetzung von einem vorerst unbekannten Täter niedergestochen worden. Das Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf und wurde in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei am Abend. Es bestand akute Lebensgefahr. Der Täter befand sich auf der Flucht. Die näheren Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.

Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf. Etwaige Zeugen wurden um Hinweise gebeten.