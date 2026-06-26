In den vergangenen Wochen war Jazz Gitti immer wieder mit bandagiertem Arm zu sehen. Auf Social Media zeigte sie sogar eine auffällige Narbe am Ellbogen und witzelte, die Verletzung stamme vom Wrestling. Hinter dem Humor steckte jedoch ein ernster Hintergrund.

Wie ihr Lebensgefährte und Manager Roman Bogner gegenüber der „Krone“ bestätigte, wurde bei der Sängerin ein Merkelzellkarzinom diagnostiziert. Das ist eine seltene und besonders aggressive Form von Hautkrebs. Auslöser war eine kleine, gerstenkornartige Veränderung am Ellbogen, die Gitti rasch medizinisch abklären ließ.

Der Tumor wurde bereits operativ entfernt, allerdings steht noch ein weiterer Eingriff bevor. Anschließend soll eine Bestrahlung beginnen. Laut Bogner hatte die Musikerin großes Glück, weil die Erkrankung früh erkannt wurde.

Trotz der belastenden Situation blickt Jazz Gitti nach vorne und nutzt ihre Geschichte, um andere Menschen zu sensibilisieren. Ihr eindringlicher Rat: Veränderungen am Körper nicht ignorieren und Vorsorgeuntersuchungen ernst nehmen. Wäre sie nicht sofort zum Arzt gegangen, hätte die Geschichte deutlich schlechter ausgehen können.