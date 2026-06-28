Die Windkraft in der Steiermark soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. So sieht es ein Verordnungsentwurf der steirischen Landesregierung vor, allein in den Fischbacher Alpen wurde mit mehreren Vorrangzonen der Platz für bis zu 69 neue Windräder reserviert.

Die Anlagen sind aber nicht überall gerne gesehen: Über 700 Stellungnahmen zum Entwurf gingen in der Begutachtungsphase beim Land ein, in vielen davon stößt man sich dabei an den geplanten Ausbauzonen. Auch die Marktgemeinde Krieglach hat den Entwurf beanstandet – allerdings, weil man Ausschlusszonen gestrichen haben möchte.

„Begrenzte Erweiterung“

Bei Ausschlusszonen handelt es sich um jene Bereiche, in denen das Land aus verschiedenen Gründen keinen Platz für Windkraftanlagen sieht. In Krieglach wurde diese gemeinsam mit einer Vorrangzone am Haureck definiert, laut Schrittwieser aus Naturschutzgründen. Basierend auf einem wildökologischen Gutachten sieht die Gemeinde dort noch Platz für drei weitere Windräder.

„Alternativenergien brauchen wir. Bevor wir ein komplett neues Gebiet belasten, würden wir als Gemeinde eine begrenzte Erweiterung als sinnvoll erachten“ erklärt Bürgermeisterin Regina Schrittwieser. Sie betont dabei, dass die betroffene Stelle nicht direkt als Vorrangzone definiert werden solle. Denn das könnte laut ihr einen Freifahrtsschein für potenzielle Projektbetreiber darstellen.

Regina Schrittwieser, Bürgermeisterin von Krieglach © KLZ / Moritz Prettenhofer

Stattdessen wolle man nach der Streichung „mit allen Vorgaben des Landes prüfen lassen und entscheiden, ob dort nicht Platz für weitere Anlagen wäre“, erklärt Schrittwieser. Als Argument für diesen kontrollierten Ausbau nennt sie unter anderem die vorhandene Infrastruktur in Form von Straßen und Kabeln, etwa zum nahegelegenen Windpark Steinriegel. „Die Gemeinde ist kein Begünstigter, wir haben dort keinen Wald oben“, greift sie auch potenzieller Kritik vor.

Akzeptanz und Pionierarbeit

Die Einwände werden nun zunächst von der Abteilung 13 des Landes geprüft, ehe der Entwurf im Landtag beschlossen wird. „Wir sehen es als Aufgabe der Gemeinde uns mit diesen Themen sehr eingehend zu beschäftigen, weil wir vor Ort die Situation besser einschätzen können“, meint Schrittwieser und fasst zusammen:„Ich will nicht überall Windkraft bei uns haben, wir wollen aber auch unseren Beitrag leisten.“

Grundsätzlich würde der „überwiegende Großteil“ der Krieglacher Bevölkerung den Windrädern gegenüber positiv gesinnt sein. „Im Mürztal haben wir viel Industrie und wissen, dass wir den Strom und die Arbeitsplätze brauchen“, sagt Schrittwieser und erklärt: „Man kann nicht überall dagegen sein. Aus unserer Sicht braucht es einen vernünftigen Mix aus erneuerbaren Energien.“

Mit der Errichtung von Windkraftanlagen wurde in Krieglach am Anfang der 2010er-Jahre begonnen. „Hellfried Hainzl von der Windheimat war ein Pionier in diesem Gebiet und ist damals auf uns zgekommen, um zu schauen, ob am Hochpürschtling nicht etwas möglich wäre“, schildert Schrittwieser und lobt: „Herr Hainzl hat damals sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben und hat auch bei der Bevölkerung Fahrten zum Hochpürschtling hinauf organisiert.“