Umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen werden ab Ende Juni entlang des Südrings im Bereich zwischen dem Fitnessstudio „Fitinn“ und der Leopold-Wagner-Arena durchgeführt, informieren die Stadtwerke Klagenfurt. Die Arbeiten schaffen die Voraussetzungen für die künftige Zufahrt zum neuen Hallenbad und bündeln mehrere begleitende Maßnahmen im Straßen-, Leitungs- und Hochwasserschutzbereich.

Im Zuge des Projekts entstehen unter anderem ein neuer Linksabbiegestreifen am Südring sowie der Einfahrtstrichter in den Karoline-Käfer-Weg, der zukünftig auch als Baustellenzufahrt dienen wird. Nördlich des Südrings wird ein durchgehender Geh- und Radweg zwischen dem Fitnessstudio im Westen und der Leopold-Wagner-Arena im Osten errichtet. Hinzu kommen die Versetzung der Druckknopfampel nach Westen, mehrere Leitungsquerungen über den Südring, Grabungsarbeiten für die Leitungsträger sowie die Herstellung eines Hochwasserschutzdammes entlang der Nebenfahrbahn.

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Arbeiten bis Mitte September

Erste, vorgezogene Arbeiten – etwa Grabungen für Leerverrohrungen, Beleuchtung und den Austausch der Fernwärmeleitung – werden bereits ab Ende Juni durchgeführt. Der fließende Verkehr am Südring wird hierbei nicht beeinträchtigt. In den weiteren Phasen folgen die Verlegung und Inbetriebnahme der neuen Druckknopfampel, die Herstellung des Linksabbiegestreifens am Südring, die Ergänzung der Leitungsquerungen sowie abschließend die Errichtung des Hochwasserschutzdammes. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte September dauern.

In dieser Zeit kommt es zu wechselnden Einschränkungen für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer. Die Nebenfahrbahn des Südrings muss insbesondere während der Grabungs- und Leitungsarbeiten teilweise oder vollständig gesperrt werden. Dies wird voraussichtlich im Juli sowie Ende August beziehungsweise Anfang September notwendig sein, heißt es von den Stadtwerken.

Im Oktober erfolgte der Spatenstich © Helmuth Weichselbraun

Auswirkungen auf den Südring

Der Verkehr am Südring wird in mehreren Phasen angepasst geführt: Der Verkehr in Fahrtrichtung Osten verläuft über die Nebenfahrbahn, jener in Fahrtrichtung Westen wechselseitig über den südlichen beziehungsweise nördlichen Fahrstreifen. Nach Abschluss der Arbeiten für die Leitungsquerungen, voraussichtlich Ende August oder Anfang September, kann der Verkehr wieder uneingeschränkt über den Südring geführt werden. Für Fußgänger und Radfahrer ist während der Versetzung der Druckknopfampel Mitte bis Ende Juli für rund eine Woche mit einer vorübergehenden Vollsperre der Geh- und Radweginfrastruktur im Zulaufbereich zum Südring sowie entlang des Südrings zu rechnen. Während der restlichen Zeit gewährt ein temporärer Geh- und Radweg über das Baufeld eine sichere Verbindung. Vor Ort weisen Schilder auf die jeweiligen Sperren und Umleitungen hin.