Die Menschen in Österreich haben ein besonderes Naheverhältnis zu ihren Ärztinnen und Ärzten. Das ist einerseits gut, weil es von Vertrauen in diese Gesundheitsdienstleister zeugt, und andererseits schlecht, weil das nicht nur ineffizient, sondern auch teuer ist. „75 Prozent der Österreicher gehen mindestens einmal im Jahr zum Hausarzt, und das dann gleich mindestens elf Mal“, erklärt der Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. Dabei liegt der Zielwert hier bei lediglich drei bis vier jährlichen Besuchen.

Nicht nur an diesem Beispiel zeigt sich: Österreich hat ein Problem mit der Steuerung der Patientenströme. Dabei geht es, vereinfacht formuliert, um die Frage, wie jede Patientin und jeder Patient schnell zu jener Stelle im Gesundheitssystem gelangt, wo er am besten behandelt werden kann. Alles andere verursacht unnötige Kosten und Wartezeiten, die wir uns angesichts knapper Kassen und alternder Bevölkerung nicht mehr leisten können. Entsprechend steht diese Frage auch bei den laufenden Verhandlungen über eine Gesundheitsreform zwischen Bund, Ländern und Gesundheitskasse, deren erste Kernpunkte am Dienstag oder Mittwoch präsentiert werden sollen.

Individuelle Gesundheitskompetenz als Schlüsselfaktor

Einfach nur neue Gebühren einzuführen, hält Pichlbauer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung für den falschen Weg. Notwendig sei vielmehr, die persönliche Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken, auf dass diese „nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit sofort zum Arzt laufen“. Sodann brauche es eine bessere Betreuung für chronisch Kranke mit dem Ziel, dass diese rechtzeitig zum Arzt kommen, um die Zahl der – vielfach viel kostenintensiveren – zu späten Betreuungen zu reduzieren. Diese Maßnahmen würden wiederum zu einer Entlastung der Hausärzte führen, die sich dann um die übrigen anfallenden Arztbesuche kümmern könnten – und damit zugleich Fachärzte und Spitalsambulanzen entlasten.

Erst wenn dieses System für die Patienten funktioniere, so Pichlbauer, wäre es vertretbar, diejenigen, die sich nicht an diesen Fahrplan halten wollen, mit einem neuen Selbstbehalt zu belasten. Wobei der Gesundheitsökonom betont, dass es schon im derzeitigen System erhebliche Selbstbehalte gebe, etwa die Gebühren für Rezepte und E-Card, den Tagebeitrag in Spitälern, für Hilfsmittel oder private Zusatzversicherungen.

Freie Arztwahl als „Heilige Kuh schlechthin“

Das Prinzip der freien Arztwahl nennt der Experte „die Heilige Kuh schlechthin“, die sich niemand anzugreifen getraue – eine Alternative wäre etwa, den Hausarzt zwingend zur ersten Anlaufstelle zu machen. Tatsächlich präsentierte erst am Donnerstag der Berufsverband der Fachärzte eine Umfrage, laut der 90 Prozent der Befragten – allesamt Patienten in den Wartezimmern der Ordinationen – für die Beibehaltung der freien Arztwahl aussprechen. Für Pichlbauer ist diese Nicht-Regulierung allerdings ein „Blödsinn“ zulasten des Gesamtsystems und der Patienten. Der Druck auf Fachärzte, aufgrund der Unterdotierung von Behandlungen immer mehr Patienten anzunehmen, gehe zulasten der Fortbildung, was wiederum die Qualität der Behandlung mindere und zum anschließenden Besuch der besonders teuren Spitalsambulanzen führe. Im wahrsten Sinne ein kostspieliger und ineffizienter Teufelskreislauf.

In letzter Konsequenz führe die freie Arztwahl in Kombination mit falschen Anreizen durch die Gesundheitskasse zu einer „ungesteuerten Patientenwanderung“. Zumal das jetzige Dilemma bewirke, dass jeder Eingriff schwere Irritationen im komplexen Verhältnis zwischen Hausärzten, Fachärzten und den Ambulanzen in Spitälern hervorruft. Die Pressekonferenz der Fachärzte ist vor diesem Hintergrund zu verstehen. „Und keiner vermittelt den Patientinnen und Patienten, dass die bestehenden Verhältnisse schlecht für sie sind“, beschreibt der Gesundheitsökonom das Dilemma.