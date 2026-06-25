Mit romantischen Strandfotos hat Lisa Mantler ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. Auf den Aufnahmen ist die 24-jährige Influencerin mit deutlich sichtbarem Babybauch zu sehen. An ihrer Seite sind Ehemann Jonas Jay und der gemeinsame Sohn.

Zu den Bildern schrieb Mantler: „Unser kleines Lieblingsgeheimnis dieses Jahres“, und verriet damit, dass sie die Schwangerschaft bislang privat gehalten hatte. Unter dem Beitrag häuften sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche von Fans, Freunden und bekannten Influencern.

Lisa Mantler wurde gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena durch die Kurzvideo-Plattform Musical.ly bekannt. Das Duo zählt bis heute zu den erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars. Seit ihrer Hochzeit mit Jonas Jay lebt Mantler in Australien. Nun darf sich die kleine Familie über weiteren Nachwuchs freuen.