Die Reform des Grundversorgungsgesetzes, die am 12. Juni in Kraft getreten ist, ermöglicht es, dass die Landesregierung zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit eine Hausordnung für Asylunterkünfte verordnen kann. Davon hat die Landesregierung Gebrauch gemacht. Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Regeln dieser Hausordnung können Leistungen eingeschränkt oder gänzlich eingestellt werden.

Geregelt wird unter anderem, dass Anwesenheitslisten täglich von den Leistungsbeziehern zu unterzeichnen sind und jede Abwesenheit zu melden ist. Zudem wird festgelegt, dass mit Strom, Wasser und Heizenergie sparsam umzugehen sowie Mobiliar und Einrichtung schonend zu behandeln sind. Auch die Einhaltung der Nacht- und Mittagsruhe wird im Interesse der Nachbarschaft derartiger Quartiere ausdrücklich normiert. Besucher sind in den Unterkünften nur eingeschränkt und längstens bis 22 Uhr gestattet.

Sauberkeit, Hilfstätigkeiten und Mülltrennung

Dass zumutbare Hilfstätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterkunft, wie beispielsweise Schneeschaufeln oder Rasenmähen, auch ohne Zustimmung des Leistungsempfängers durchzuführen sind, wurde bereits im Gesetz festgeschrieben. Darüber hinaus wird festgelegt, dass die Räumlichkeiten sauber zu halten sind und darauf zu achten ist, dass Hausflure, Stiegenhäuser und Gänge nicht verschmutzt werden. Ebenso sind die Vorgaben zur Mülltrennung einzuhalten.

Das alles symbolisiert aus Sicht des zuständigen Landesrats Hannes Amesbauer (FPÖ) den „grundlegenden Systemwechsel“ in der steirischen Asyl- und Migrationspolitik: „Wie bereits im Regierungsprogramm verankert, bekennt sich die Steiermark zu einem restriktiven Kurs. Grundversorgte Personen erhalten Schutz und Hilfe auf Zeit. Wir beenden damit jene Willkommenspolitik, die jahrelang vermittelt hat, dass die Grundversorgung lediglich der Beginn eines uneingeschränkten Daueraufenthalts mit langfristiger Vollalimentierung ist.“

„Leistungsberechtigte halten sich nur vorübergehend in Österreich auf und das Wohnen in einer organisierten Unterkunft bedeutet keinesfalls einen dauerhaften, rechtmäßigen Aufenthalt in diesem Land.“ Dieser Satz wurde am heutigen Donnerstag mit Beschluss der Landesregierung in die Präambel der neuen Hausordnung für Grundversorgungsquartiere aufgenommen.

Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betonte, damit würden „klare und nachvollziehbare Regeln für das Zusammenleben in den Quartieren“ geschaffen. „Wer Schutz in der Steiermark erhält, muss sich auch an die Spielregeln halten – das ist eine Frage des Respekts gegenüber der Bevölkerung und gegenüber jenen, die sich korrekt verhalten.“

„Grundversorgung ist Schutz auf Zeit – nicht die Grundlage für einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich. Wer in einer organisierten Unterkunft lebt, hat klare Regeln einzuhalten: Anwesenheitspflicht, Sauberkeit und Respekt gegenüber der Hausordnung sowie der Gemeinschaft. Bei Verstößen braucht es klare und konsequente Maßnahmen bis hin zur Leistungskürzung. Damit sorgen wir für Ordnung, Sicherheit und die notwendige Akzeptanz unserer Regeln“, sagte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).

Extremismusverdacht muss sofort gemeldet werden

Neu geregelt wird zudem, dass bei Verdacht auf extremistische oder terroristische Aktivitäten sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die zuständige Abteilung des Landes von der Leitung der organisierten Unterkunft unverzüglich zu verständigen sind.

„Wir erfüllen als Land unsere gesetzlichen Verpflichtungen, geben aber gleichzeitig auch klare Leitlinien vor, an welche Bedingungen wir diese Versorgungsleistungen knüpfen. Immerhin geht es bei der Grundversorgung um hohe Millionenbeträge für Asylwerber und Vertriebene, die bislang keinen Beitrag zu unseren sozialen Sicherungssystemen geleistet haben. Die Einhaltung der vorgegebenen Regeln ist daher selbstverständlich und konsequent einzufordern“, fasste Amesbauer zusammen.