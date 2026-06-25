Mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram erklärte Marina Hoermanseder ihre jüngste Zurückhaltung in den sozialen Medien. Der Grund: Ihr kleiner Sohn Fritzi liegt seit über einer Woche im Krankenhaus. Selbst ihren 40. Geburtstag verbrachte die Designerin an der Seite ihres Kindes auf der Kinderstation.

Trotz der belastenden Situation zeigt sich Hoermanseder zuversichtlich. „Es wird alles gut“, schrieb sie zu ihrem Posting.

Viele Fans reagierten besorgt und schickten der Familie zahlreiche aufmunternde Nachrichten. Weshalb der Zweijährige behandelt werden muss, verriet die zweifache Mutter nicht.

Hoermanseder lebt in Berlin

Marina Hoermanseder zählt zu den bekanntesten Designerinnen im deutschsprachigen Raum. Die gebürtige Österreicherin lebt in Berlin und wurde mit ihren auffälligen Lederkorsetts international bekannt. Zu ihren Kundinnen zählen zahlreiche Prominente, darunter auch internationale Stars.