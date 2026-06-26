Normalerweise bedeutet es nichts Gutes, wenn eine Bank „abgebaut“ wird. In diesem Fall aber schon. Die Raiffeisenlandesbank (RLB) gönnt sich selbst ein neues Zentralgebäude. Dafür muss das alte am Ring in Klagenfurt abgebaut werden. Im Mai wurde damit begonnen, federführend dafür zuständig ist die Firma Markolin aus Krobathen.

Aktuell ist Halbzeit bei den Abbrucharbeiten des siebengeschoßigen Gebäudes, das moderner wirkt als es eigentlich ist bzw. war. Die markante Lamellen-Fassade entstand im Zuge des Einbaues eines Eventplateaus Anfang der 2000er Jahre. Dennoch stammt der Grundstock aus 1975, als das Gebäude errichtet wurde. Und ist eben nicht mehr zu renovieren.

Stockwerk um Stockwerk

Demontiert wird Stockwerk um Stockwerk. Damit nicht so viel Staub entsteht, wird die Baustelle immer wieder mit Wasser besprengt. Ein Großteil der Materialien wird für das Recycling getrennt gesammelt.

Liebherr kommt mit Langstielbagger

Beeindruckend sind die Arbeiten auch deshalb, weil ein Riesenbagger zum Einsatz kommt. Der 36 Meter hohe Langstielbagger mit klimatisierter Fahrerkabine ist ein Modell von Liebherr. Er dient dazu, besonders große Weiten und Tiefen zu erreichen und ist speziell für den Rückbau von hohen Gebäuden gebaut, aber auch in Sachen Landschafts-, Straßen- und Kanalbau im Einsatz.

Querkraft plant Atrien und Innenhöfe ein

Bis September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Erst dann kann mit dem Neubau begonnen werden. Bis Jahresende soll bereits die zweigeschoßige Tiefgarage fertig und die Bodenplatte eingezogen sein. 60 Millionen Euro sind für das Gebäude veranschlagt. Es entsteht ein transparenter Holz-Hybridbau mit Innenhöfen und Atrien, 8900 Quadratmetern Fläche, offenen Begegnungszonen und begrüntem Dach. Die RLB hat sich in Bezug auf die Planung für das Architekturbüro Querkraft aus Wien entschieden, das unter anderem auch den weltweit ersten „autofreien“ Ikea beim Westbahnhof in Wien, das Museum Liaunig, das Adidas-Center in Herzogenaurach und den Österreich-Pavillon für die Expo in Dubai 2021 entworfen hat.

Auch ein Sonnenschutzsystem mit integrierten Solarzellen wird installiert. 2029 sollen die 330 Mitarbeiter wieder einziehen können – und die Kunden den Raiffeisenplatz wieder beschreiten können.