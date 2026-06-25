Bereits Anfang des Jahres verriet der italienische Skirennläufer, frisch verliebt zu sein. Den Namen seiner Partnerin wollte der 41-Jährige damals jedoch noch nicht preisgeben. Nun hat er das Geheimnis gelüftet.

Für die öffentliche Liebes-Premiere sorgte Melanie Gattringer selbst. Das oberösterreichische Model veröffentlichte nach einem gemeinsamen Hochzeitsbesuch ein Instagram-Video im beliebten „LOVE“-Trend. Darin filmt sie Innerhofer heimlich, während dieser ihr immer wieder verliebte Blicke zuwirft:

Der Südtiroler reagierte mit Humor auf den Clip. In seiner Instagram-Story schrieb er: „Wenn deine Freundin einen Plan hat und du keine Ahnung hast, worum es eigentlich geht. Bis dir klar wird, dass es nur um die Liebe ging.“ Unter dem Video schwärmte er zudem: „So glücklich, dich zu haben.“

Die 32-jährige Gattringer startete bereits mit 14 Jahren ihre Modelkarriere. Sie wurde zur Miss Mühlviertel gewählt, erreichte Spitzenplätze bei Miss-Oberösterreich- und Miss-Austria-Wahlen und war unter anderem als Grid-Girl beim Formel-1-Rennen in Spielberg im Einsatz.

Während es privat bestens läuft, denkt Innerhofer sportlich noch lange nicht ans Aufhören. Im kommenden Winter bestreitet der Italiener bereits seine 21. Weltcup-Saison und wird nach dem Karriereende von Adrien Théaux der älteste Athlet im Ski-Weltcup sein.