Wer die Straße Richtung Warmbad entlangfährt, sieht es schon von weitem: ein großes, rundes, lichtdurchflutetes Gebäude, das unterhalb des Naturparks Dobratsch thront. Das Atrium der Kärntner Tourismusschule in Villach ist Internat und Lehrhotel zugleich – und für rund 80 Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren Lebensmittelpunkt.

Fast wie in Hogwarts

Beim Eintreten wandert der Blick automatisch nach oben. Durch hohe Glaswände strömt Tageslicht in die Halle, die Gänge des Gebäudes verlaufen im Kreis, alles wirkt offen, beinahe feierlich. Schülerinnen und Schüler huschen in schwarzen Schuluniformen vorbei, unterhalten sich leise, nicken höflich. Ein bisschen erinnert das Internat an Hogwarts in Harry Potter. Die außergewöhnliche Architektur. Die Kleidung. Die Atmosphäre. Doch was hier wirkt wie Zauber, ist keine Magie, sondern gelebte Haltung.

„Viele erwarten hier mehr Trubel“, sagt Sozialpädagogin Nicole Walter (44) und lächelt. „Aber unsere Schülerinnen und Schüler sind sehr diszipliniert.“ Tatsächlich ist es erstaunlich ruhig für einen Ort, an dem 80 Teenager wohnen. Kein Türenknallen, kein Geschrei. Stattdessen ein respektvolles Miteinander, das ganz selbstverständlich wirkt.

Im ersten Stock des Lehrhotels wohnen die Burschen, im zweiten die Mädchen, meist zu zweit in Zimmern. Die Wohneinheiten erinnern an moderne Hotelzimmer: zwei Betten, Schreibtische, Balkon, Bad mit Dusche und extra WC. Alles ordentlich. „Professionalität beginnt im Kleinen“, sagt Walter. „Wer später im Tourismus arbeitet, muss ein Gefühl für Ordnung und Auftreten entwickeln.“

Disziplin den ganzen Tag über

Der Tag beginnt früh: Um 06.30 Uhr läutet die Morgenglocke. Bereits um 7 Uhr gibt es Frühstück – für die Schülerinnen und Schüler ist es Teil des Frühpraktikums. Dass hier nicht nur gewohnt, sondern auch gelebt und gearbeitet wird, zeigt sich im gesamten Alltag. In der Betriebsküche wird gekocht, im Speisesaal serviert – Schülerinnen und Schüler bewirten einander. Ab der vierten Klasse übernehmen sie sogar die Leitung eines Abendrestaurants für externe Gäste.

Schülerinnen und Schüler bewirten sich gegenseitig © Winnie Faust

Natürlich gibt es Regeln: Abmelden beim Verlassen des Hauses, Nachtruhe ab 22 Uhr, kein Alkohol, kein Nikotin. „Im Großen und Ganzen sind sie sehr brav“, sagt Walter. „Aber natürlich spielen sich hier auch mal Dramen ab. Manchmal sitzt man bis Mitternacht zusammen und redet. Für sie da zu sein – das ist unser Auftrag“, erzählt Nicole Walter, die gemeinsam mit fünf weiteren Pädagoginnen und Pädagogen das Internat betreut.

Nach dem Abendessen wird es entspannt. Manche trainieren im Fitnessraum, andere entspannen im Wellnessbereich mit Pool. Draußen wird Volleyball gespielt, drinnen gemeinsam ferngesehen. Nie ganz allein sein – das ist hier Normalität. „Man teilt das Zimmer, den Alltag, die Sorgen“, sagt Walter. „Aber genau daraus entstehen Freundschaften fürs Leben.“ Heimweh? „Wenn, dann in der ersten Klasse. Aber sie kommen schnell an.“

Und es wird gelacht. Bei Grillabenden, Karaoke oder legendären Maturastreichen – wie heuer, als um 4.45 Uhr früh eine Hüpfburg geliefert wurde. „Solche Momente vergisst man nicht.“

Lebens-, Wohn- und Berufserfahrung

Viele Jugendliche kommen aus ferneren Regionen Kärntens oder aus anderen Teilen Österreichs. Sogar internationale Schüler beherbergt das Atrium. Freitags fahren die meisten nach Hause, Sonntagabend kehren sie zurück. „Sie schmeißen ihre Taschen ins Zimmer und rennen gleich zu ihren Freunden“, erzählt Walter. „Vielleicht freuen sie sich nicht immer auf die Studierstunde. Aber aufeinander auf jeden Fall.“

Im Gegensatz zu Hogwarts geht es hier aber nicht um Zaubersprüche, sondern um Lebens- und Berufserfahrung. Und während unten im Speisesaal bereits Teller klirren und sich die Jugendlichen auf den nächsten Dienst vorbereiten, wird klar: Im Atrium lernen sie nicht nur einen Beruf. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und füreinander. Vielleicht entsteht genau daraus die eigentliche Magie dieses Ortes.