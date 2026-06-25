Er kümmert sich im „normalen Leben“ um die Rückenbeschwerden seiner Patienten in der Privatklinik Maria Hilf. Einmal im Jahr greift Hannes Florianz zum Golfschläger. Immer beim „Kärntner Monat“-Turnier auf der Anlage des GC Moosburg-Pörtschach. Und der Orthopäde sorgte diesmal für das Highlight. Der Mediziner erspielte 79 Netto-Punkte, avancierte damit zum klaren Netto-Sieger.

„So ein Score ist extrem selten, da kann man nur gratulieren“, klatschten Moosburg-Manager Markus Galli, Krankenhaus-Friesach-Chef Ernst Benischke, Franz Klammer, Ex-Teamkicker Guido Burgstaller, Ex-NHL-Star Michi Grabner, Olympia-Bronzemedaillengewinner Christian Mayer, Günther „Auto“ Krainer, Ex-Goalie Alexander Schenk (gewann einen Porsche für ein Wochenende), der plastische Chirurg Werner Arthofer, Hotel-Chef Johannes Mitterer, Ex-Eishockey-Teamspieler Peter Kasper, Malermeister Mario Sucher, Reiselady Andrea Springer uvm. Beifall. Die Bruttosieger Nina Moser und Maximilian Miklau wurden bei der Siegerehrung im „Seepark Hotel“, heftig bejubelt.