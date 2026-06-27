Es war, als hätte Susanne Seenußin, einstige Herrin auf Schloss Bach, sie gerufen, um sie an jenem besonderen Ort an ihre gemeinsame Vergangenheit heranzuführen. „Das Schloss hat uns gefunden“, sagt Johanna Franz über das „Glück“, das ihr und ihrem Mann vor 35 Jahren an einem idyllischen Ort am St. Urbaner See zuteil wurde. Oder war es „Zufall, Fügung, Schicksal“, dass sie sich gerade von jenem Ort so angezogen fühlten, in dem Jahrhunderte zuvor ihre Vorfahren gelebt hatten?

Das enthüllte sich dem Agrarwissenschaftler und Spezialisten für Arznei- und Gewürzpflanzen Chlodwig Franz und der Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Johanna Franz erst, als sie in einem großen Raum mit historischer Decke ein Wappenfries entdeckten, auf dem in alter Schreibschrift auch Namen historischer Vorbesitzerinnen angegeben waren. Und da fand sich Susanne Seenußin aus altem Krainer Adel, aus dem im 16. Jahrhundert die Freiherren Senuss von Freudenberg hervorgegangen waren. Und diese wiederum finden sich im Stammbaum der Familien beider Eheleute. „Das war eine besondere Entdeckung“, erinnern sich die Veranstalter der Carinthischen Dialoge, die heuer zum 20. Mal stattfinden.

In diesem historischen Wappenfries entdeckten die Eheleute zufällig die gemeinsame Vorfahrin Susanne Seenußin © Manfred Schusser

2000 Quadratmeter Schutt ausgeräumt

Ab 1991 hat das in Wien und Kärnten lebende Paar in mühe- und liebevoller Arbeit das Renaissance-Bauwerk mit dem idyllischen Innenhof renoviert. „Wir haben 2000 Quadratmeter Schutt ausgeräumt und zahlreiche eingesetzte Spanplattenwände entfernt, um den historischen Grundriss wiederherzustellen“, erinnert sich Chlodwig Franz, emeritierter Vorstand des Instituts für Angewandte Botanik und Pharmakognosie an der Vetmeduni Wien. Für die aufwendige Restaurierung der Fassade mit Resten der Renaissance-Wanddekoration, zwei Sonnenuhren und dem gotischen Fächerputz hat er „einen kleinen Wald“ verkauft.

Die aufwendigste Arbeit war die Restaurierung der historischen Fassade mit Sonnenuhren und gotischem Fächerputz © Privat

Schneller Wandel

Die besondere Aura von Schloss Bach hat wohl dazu beigetragen, dass die Carinthischen Dialoge das auslösten, was die Initiatoren bezweckt hatten: einen interdisziplinären Austausch, der Menschen trotz unterschiedlicher Anschauungen an einem Kraftplatz miteinander verbindet. Die laut Johanna Franz aus ihrem Interesse an anderen wissenschaftlichen Disziplinen und „einer Laune heraus“ entstandene Veranstaltung widmet sich heuer von 10. bis 11. Juli gemäß der Zielsetzung, am Puls der Zeit zu sein, dem Thema „Schneller Wandel – wie Technik, Umwelt und Gesellschaft sich neu formen“.

Angesprochen werden Digitalisierung, KI und europäische Politik. „Viele technische Neuerungen stehen zwar unter der Rubrik Fortschritt, Erleichterung und scheinbarer Bereicherung unseres Lebens, benötigen aber Kontrolle“, meint Generalsekretärin Johanna Franz, die in Wien in eigener Praxis und als Lektorin an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität tätig ist. In ihrer Arbeit und bei den Carinthischen Dialogen ist ihr zwischenmenschliche Kommunikation wichtig.

Nach Impulsvorträgen von zehn hochkarätigen Referenten und Referentinnen, darunter Physiker und Komplexitätsforscher Stefan Thurner und Social-Media-Experte Oliver Scheibenbogen, sind Diskussionen ausdrücklich erwünscht. „Nur im Austausch wächst, was bleiben kann – Vertrauen, Verstehen, Bewusstsein unserer gesellschaftlichen Werte und ein gemeinsames Gestalten unserer Zukunft im Sinne der Demokratie“, ist Johanna Franz, Lehrtherapeutin der Ärztekammer, überzeugt.

Wesentliches Element der Konfliktlösung oder –vermeidung ist für die individualpsychologisch orientierte Psychoanalytikerin und Spezialistin für Katathymes Bilderleben das richtige Zuhören im Gespräch. „Fünf Minuten können viel bewirken“, weiß die Mutter zweier Söhne, die Vorlesungen zum Thema „Ärztliche Gesprächsführung“ hält. „Wichtig ist, dass der Mensch auch in Auseinandersetzungen dialogbereit bleibt, eine andere Meinung akzeptiert und nachfragt, ohne den anderen zu entwerten, zu beschimpfen oder schlecht zu machen“, gibt sie wertvolle Tipps.

Bei den vom Ehepaar Franz und Team ausgesuchten Themen ging es auch um „Chaos“, „Glück“, „Freiheit“ oder „Digitale Zukunft“. Als Spiritus rector stand den Organisatoren der geschätzte Philosoph Peter Kampits, für den der Existenzialismus Lebensweisheit war, zur Seite. Sein Tod vor wenigen Wochen ist ein großer Verlust.

Mitorganisator Peter Kampits starb vor wenigen Wochen © Privat

„Wir hatten immer großes Glück mit den Referenten, wenn ich sie anrufe, bekomme ich sie fast alle“, freut sich Johanna Franz über den „guten Draht“. Die Generalsekretärin bringt im Rahmen der von Jehudi Menuhin gegründeten Organisation „Live Music Now“ einmal im Monat mit jungen Künstlern Musik in ein Seniorenheim. Präsident Chlodwig Franz (82), immer noch tätig im Bereich Züchtungsgenetik von Wildpflanzen und in der Erforschung von Phytotherapie, dem Einsatz von Pflanzenheilmitteln in der Tiermedizin, wird heuer von Sohn Maximilian Franz unterstützt.

Ausstellung und Sonderprogramm

Parallel zu den Dialogen findet wie immer eine Ausstellung statt, diesmal sind es Gemälde und Skulpturen von Harald Schreiber, eingeladen von Johanna Franz, die von ihrem Vater Carl Unger und Großvater Herbert Boeckl, beide renommierte Maler, schon früh an die Kunst herangeführt wurde. Das Sonderprogramm bestreitet Jana Revedin mit einer Lesung aus ihrem Buch „Die Gärtnerin von Venedig“. Und wie immer wird sich bewahrheiten, was Johanna Franz in den letzten Jahren herausgefunden hat: „Trotz Roboter und KI bleibt ein konstruktiver Diskurs im gemeinsamen Gespräch unersetzlich“.