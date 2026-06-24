Der Crash kündigt sich nicht an. Als Dienstagnacht gegen Viertel nach zehn in ganz Deutschland alle Züge stillstehen, ob sie Personen oder Güter transportieren, außerdem auch die S-Bahnen: Da prallt in den Waggons und auf den Bahnhöfen Staunen auf Frust, Fatalismus auf Wut, Ratlosigkeit auf Improvisation. Im Berliner Hauptbahnhof zeigen die elektronischen Anzeigetafeln: „Störung im Kommunikationssystem! Der Zugverkehr ist unterbrochen. Nutzen Sie bitte alternative Verkehrsmittel.“

Selbst im deutschen Bahn-Irrwitz ist das ein Novum: Nicht einmal bei Streiks steht alles still. Die Berliner sind Kummer gewohnt mit „der Bahn“ – zu der sie alles zählen, egal welcher Name und Betreiber: Immer sind irgendwelche Teilstrecken gesperrt, dazu kommt der marode Zustand der S-Bahn. Verspätungen im Stundenbereich sind Alltag im Pendelverkehr, kurzfristigster Zug-Ausfall auch. Und die Kommunikation ist katastrophal: Schon in den Apps von Deutscher Bahn (DB) und regionalem Verkehrsverbund VBB wird oft Widersprüchliches angezeigt – und mit den Infos auf den Bahnhöfen hat beides selten zu tun. Auch am Dienstagabend ist das so. Aber bis zehn helfen immerhin noch Geduld und Humor und dass sich Wildfremde ihre allerschlimmsten Bahn-Desaster erzählen.

Eine neue Dimension an Problemen

Der Totalausfall nach zehn aber hat eine neue Dimension. Und eine nie dagewesene Ursache: Der digitale Mobilfunk GSM-R – Kürzel für „Global System for Mobile Communications – Railway“ – ist kollabiert: eine eisenbahn-exklusive Frequenz für den Kontakt zwischen Lok-Führerstand und Stellwerken. GSM-R ist der direkte Draht in Notfall-Lagen: Wenn etwa der Lokführer „Personen im Gleis“ entdeckt und Nothalt auch für andere Züge geboten ist. Theoretisch rollt der Verkehr auch ohne GSM-R – aber mit Hochrisiko. Theoretisch gibt es für GSM-R ein Backup. Praktisch fährt bis nach Mitternacht in Deutschland nichts. Laut „Zeit“ ist „den Verantwortlichen der Bahn“ um 21.45 Uhr klar, dass der kontrollierte Stopp des gesamten Zugverkehrs unvermeidbar ist.

Oberste Verantwortliche der DB ist seit 1. Oktober 2025 Evelyn Palla (Bild), gebürtige Südtirolerin. Sie hat bei den ÖBB Sanierungserfahrung erworben, ehe sie 2019 zur DB wechselte. In einem großen Interview mit der „Süddeutschen“ im November hat Palla gewarnt: „Es wird erst einmal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein.“ Gemeint hat Palla da allerdings die miserable Pünktlichkeitsquote. Weshalb sie damals drei „Sofortprogramme“ versprach: für „saubere und sichere Bahnhöfe“, für „mehr Komfort und Zuverlässigkeit in den Zügen“ und für verbesserte Information für Reisende.

Weder in der App noch auf www.bahn.de oder TikTok findet sich bis Mittwochnachmittag irgendeine Erklärung. Im Newsblog der Konzernpressestelle erfährt man um 22.30 Uhr von einer „Störung des digitalen Bahnfunks“, um 0.03 Uhr, dass „die Ursache identifiziert ist“. 0.50: „Verkehr läuft wieder an.“ Um 10.45 Uhr drei Sätze von Philipp Nagl, Chef des Netzbetreibers DB InfraGO. „Ursächlich … war aus derzeitiger Sicht der planmäßige Tausch einer technischen Komponente.“ Was genau passiert sei, analysiere man „mit höchster Priorität“. Man entschuldige sich „in aller Form“.

Wo sind die Erklärungen?

Im Bundesverkehrsministerium ist man offenbar so erschrocken, dass Minister Patrick Schnieder (CDU) erst gefragt werden muss, ehe er umfassende Aufklärung fordert. Die Bahn müsse ihre Systeme so aufstellen, dass sich das nicht wiederhole. Sein Kollege aus NRW, Oliver Krischer (Grüne) zürnt, Zehntausende die Nacht in Zügen und auf Bahnhöfen verbringen zu lassen, sei „ein neuer Tiefpunkt bei einer schwachen Betriebsqualität“. Und fordert „Notfallmechanismen, die ein solches Desaster vermeiden“. Tatsächlich ist der GSM-R-Nachfolger in Arbeit, seit zehn Jahren. Das „Future Railway Mobile Communication System“ (FRMCS) ist ein europaweites Projekt. Ziel fürs Funktionieren: die beginnenden 2030er-Jahre.