Tschidaisch–Deutsch: Die langjährige Kollegin im Haus Styriarte führt ein eigenes Wörterbuch für alle Fälle. Denn dass Claudia Tschida (64) auch nach Jahrzehnten in Graz ihren Lavanttaler Dialekt nicht abgelegt hat – „warum auch?“ –, das hört man beim ersten Satz. Aufgewachsen in St. Gertraud und St. Michael, wo die Eltern ein Haus bauten, führte sie der Weg nach der Matura am Stiftsgymnasium St. Paul nach Graz – und in ein Lateinstudium, das sie nicht abschloss. „Aber in der Zeit habe ich studiert, das würde für zwei Studienabschlüsse reichen“, sagt sie verschmitzt.

Während des Studiums kam Claudia (damals noch Paier) zum Chor pro musica. „Dort singe ich seit 1981, immer noch mit Begeisterung.“ Zuerst Sopran, dann Alt. In diesem Chor, in dem sie längst Obfrau ist, haben sich einst auch ihre privaten Weichen gestellt: Hochzeit, zwei Kinder. Ihr Ex-Mann sei zwar kein Lavanttaler, „aber zumindest ein Kärntner“. Gemeinsam organisierte man Konzertreihen mit internationalen Größen wie den King’s Singers oder Eric Ericson.

Seit 2000 wirkt Claudia Tschida bei der Styriarte. Und wenn das „Einleuchten“ am 26. Juni den Auftakt gibt, gerät auch ihre Welt in Schwingung. Aus einer zunächst losen Zusammenarbeit wurde über die Jahre eine feste Verankerung als Presse- und Marketingverantwortliche. „Ich bin hier sehr glücklich mit dem, was ich tue. Musik ist mein Leben. Ich werkle vom ersten Tag an hier fest mit und hab die Klappe offen“, sagt sie.

Alt-Grönländisch übersetzt

Tschidas Aufgabenbereich ist gewachsen. Als „halbstudierte Lateinerin“ sei sie im Haus, wie sie sagt, der „Argus, Luchs und Haftelmacher“, wenn es um Texte gehe. „Als musikalischer Mensch habe ich beim Sprachgefühl sicher einen Vorteil.“ Der Lavanttaler Dialekt werde ja ohnehin oft als „Singen“ beschrieben. „Ich hab für die Styriarte auch schon einmal einen Text aus Alt-Grönländisch übersetzt. Es geht! Manches haben wir zusammengestoppelt, aber wir bekamen Lob von kompetenter Stelle.“

Arbeit mit Nikolaus Harnoncourt

Dass sie ursprünglich Ärztin werden wollte, das ist inzwischen nur noch eine Fußnote in diesem Leben, das von Musik erfüllt ist. Außerdem: Heute arbeiten Tschidas Kinder Dana und Jakob im medizinischen Bereich. Musik hingegen war immer da. Besonders prägend war die Arbeit mit Nikolaus Harnoncourt: „Er war ein besonderer Mensch – er hat in Bildern gesprochen, Emotionen erzeugt, den Rhythmus vorgetanzt. Einfach erfüllend und schön.“

Vielleicht ist genau das die Eigenschaft, die sie an Menschen am meisten schätzt: die Fähigkeit, sich für etwas zu entflammen. Denn Begeisterung ist bei Claudia Tschida keine Pose. Sie ist eine Lebenshaltung. Vor kurzem saß sie beim „Rosenkavalier“ in der Grazer Oper – „das ist so ein entzückendes Haus!“ - und hatte am Ende Tränen in den Augen. Mit 64. Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis dieser Frau aus dem Lavanttal: Dass sie sich ihre Stimme bewahrt hat. Und mit ihr die Fähigkeit zum Staunen.