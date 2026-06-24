In Lieboch ist es Mittwochfrüh zu einem Vorfall mit einem aggressiven Hund gekommen. Wie die steirische Polizei berichtet, war eine 61-Jährige gegen 8.15 Uhr mit ihrem eigenen Hund spazieren. Dabei soll plötzlich ein freilaufender Hund auf ihr Tier losgegangen sein. Die Frau habe noch versucht, ihren Hund an der Leine zurückzuhalten. Dabei soll sie der freilaufende Hund in den Oberschenkel gebissen haben.

Die Verletzte hat dann selbstständig den Rettungsdienst verständigt, ein Team des Roten Kreuzes versorgte sie bereits, als eine Polizeistreife eintraf. Die Frau musste ins UKH Graz eingeliefert werden, während die beiden Hunde unverletzt blieben.

Die Polizei konnte die Besitzerin des freilaufenden Hundes ausforschen. Nach Abschluss der Erhebungen folgen entsprechende Anzeigen, kündigt die steirische Polizei an.