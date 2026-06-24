Es war im Jahr 1936, als Giuseppe Cipriani auf der vor Venedig gelegenen Insel Torcello eine Weinbar erwarb. Das war fünf Jahre, nachdem er die Harry's Bar in der Nähe der Piazza San Marco aufgesperrt hatte.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Weinbar in einen Beherbergungsbetrieb mit Gasthaus umgebaut. Recht bald interessierten sich Menschen für die Bleibe, die sich nach Ruhe, Privatsphäre und Luxus sehnten. Schriftsteller Ernest Hemingway wollte all dies, um an seinem Roman „Über den Fluss und in die Wälder“ arbeiten zu können. In den Jahren 1949 und 1950 verweilte Hemingway auf der Insel Torcello. Auch über den Winter, weshalb der Inhaber das Haus auch über die kalte, neblige Jahreszeit offen hielt, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtet.

Schriftsteller Ernest Hemingway mit dem Inhaber Giuseppe Cipriani © Imago / Uig

Von Queen Elizabeth bis Charlie Chaplin

Aber nicht nur Hemingway war zu Gast. Auch die britische Königin Elizabeth, die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher, Operndiva Maria Callas und die Schauspieler Charlie Chaplin und Paul Newman.

Drei Jahre lang ließ die Inhaberfamilie den Betrieb ruhen, um die Gebäude generalsanieren. Jetzt wurde wieder eröffnet. Zuerst nur das Speiselokal, dann auch der Beherbergungsbetrieb. Die Zahl der Zimmer wurde von sechs auf zehn erweitert.

Lampen aus Murano-Glas

Bei der Restaurierung legten die Architekten Wert darauf, den regionalen Charme zur Geltung zu bringen. So sind zum Beispiel die Lampen in den Zimmern aus Murano-Glas. Die Räume haben von 22 Quadratmetern aufwärts bis zu mehr als der doppelten Größe. Von den Terrassen sieht man Meereswasser, Bauwerke und den hauseigenen Garten, wo viele der Produkte kultiviert werden, die in der Küche zu jenen Speisen weiter verarbeitet werden, die man als Gast serviert bekommt.