Bei der letzten TV-Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten vor der Gemeinderatswahl am Sonntag in Graz gab es Dienstagabend im ORF- „ZIB Talk“ wenig neue Positionen. Allerdings gestand FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab ein, dass wenige Stunden davor nach einer Anfrage des „Standard“, der menschenverachtende Facebook-Postings entdeckt hatte, zwei blaue Kandidaten mit einem Funktionsverbot belegt wurden. „Wir wollen uns von jeglichem Antisemitismus distanzieren“, so Apfelknab.

„Es sind zwei Personen, die an nicht wählbarer Stelle sind. Sie kommen aus dem Bezirk Gries: Liviu-Cristian Apostol auf Listenplatz 45 (Gemeinderatswahlliste; Anm.) und Robert Spörk (auf Platz 13; Anm.). Vom Antisemitismus wollen wir uns von der FPÖ Graz natürlich abgrenzen“, unterstrich Apfelknab. Daher gebe es auch das Funktionsverbot, das sofort ausgesprochen worden sei. Apostol kandidiert übrigens auf der Bezirksliste in Gries auf Platz 3 und Spörk sogar auf Platz 2.

KFG-Winter: „Auflösungszustand der FPÖ Graz setzt sich fort“

Als Spitzenkandidat könne er, Apfelknab, nicht auf jeder Privatseite der Kandidaten schauen, was diese posten. Daher habe er vorher nichts von den offenbar menschenverachtenden und antisemitischen Sujets gewusst. „Ich habe mir diese Seite nicht angesehen“, beteuerte Apfelknab. Über weitere Konsequenzen werde parteiintern noch entschieden, sagte der FPÖ-Spitzenkandidat. Erst im Mai hatte es Wirbel in den Reihen der Blauen in Graz gegeben: Damals wurden sogar zwei weit vorne gereihte Kandidaten per Notverordnung von der Partei ausgeschlossen.

Michael Winter, der nach Stadträtin Claudia Schönbacher am zweiten Listenplatz der KFG zu finden ist, sprach die Turbulenzen bei der Diskussionsrunde im ORF ebenfalls an. Der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG) hatte sich nach dem Finanzskandal bei der Grazer FPÖ 2021 abgespalten und tritt nun erstmals mit eigener Liste an. Winter ist daher selbst ehemaliges FPÖ-Mitglied und Sohn der ehemaligen blauen Stadträtin Susanne Winter, die auch auf der Liste des KFG steht. Winter sagte: „Wir sind weit davon entfernt, dass die FPÖ Skandale überwunden hätte. Ganz im Gegenteil: Es gibt diese antisemitischen Postings. Der Auflösungszustand der FPÖ Graz setzt sich ungehindert fort.“ Apfelknab stritt das vehement ab: „Wir sind nicht im Auflösungszustand.“ Der blaue Spitzenkandidat spüre großen Rückenwind – zumal die FPÖ mit Landeshauptmann Mario Kunasek ein bekanntes Gesicht vorweisen kann – und den wolle er für die Wahl mitnehmen.

In einem schriftlichen Statement der FPÖ am Mittwoch hieß es: „Es ist festzuhalten, dass der FPÖ Steiermark weder die in der Berichterstattung genannten Anzeigen noch nähere Informationen dazu vorliegen. Ebenso waren der FPÖ Steiermark die erwähnten Postings bislang nicht bekannt. Als Sofortmaßnahme wurde den betroffenen Personen ein Funktionsverbot auferlegt. Die entsprechenden Gremien werden zudem weitere potenzielle Maßnahmen oder Konsequenzen prüfen. Jedenfalls stellen wir klar, dass Antisemitismus jeglicher Art in der FPÖ Steiermark keinen Platz hat.“

Abstecken möglicher Zusammenarbeit

Abgesehen von den personellen Themen rund um die FPÖ war die Diskussionsrunde ohne große Aufreger, obwohl Moderator Stefan Lenglinger immer wieder Ruhe in die Runde bringen musste. Die drei Koalitionsspitzen, Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Judith Schwentner (Grüne) und Doris Kampus (SPÖ), signalisierten einmal mehr grundsätzlich den Willen, die Koalition fortzusetzen. ÖVP-Chef Kurt Hohensinner will die linke Mehrheit in der Stadtregierung „aufbrechen“ und könne sich unter gewissen Voraussetzungen eine Zusammenarbeit mit der KPÖ vorstellen. Apfelknab schloss eine Zusammenarbeit mit der KPÖ aus.

Kahr dürfte Umfragen zufolge am Sonntag ihren Wahlsieg wiederholen. Offen ist allerdings, ob sich noch einmal die linke Mehrheit im 48-köpfigen Gemeinderat ausgeht, denn sowohl Grüne als auch SPÖ könnten laut den Umfragen verlieren. SPÖ-Chefin Kampus hat außerdem gesagt, dass die Sozialdemokraten nur noch mit einem Stadtsenatssitz, den sie aus eigener Kraft schaffen wollen, die Koalition fortsetzen würden. NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointer unterstrich ebenfalls seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der KPÖ, schloss aber eine echte Koalition mit den Kommunisten aus.