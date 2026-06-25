In Hollywood ist es längst der Film der Stunde. Vor dem Coup, der dem 26-jährigen Curry Barker gelang, kann man auch nur den Hut ziehen. Schlappe 700.000 Dollar kostete das Debüt des YouTubers, aber der Streifen hat schon jetzt das 500-fache des Budgets wieder eingespielt. Eine kostengünstigere Schreckenssensation gab es nicht, seitdem drei Teens – vor Anbruch des neuen Millenniums – mit Camcorder durch den verwunschenen Wald der „Blair Witch“-Hexe irrten. Das Erfolgscredo damals wie heute: mit einer schlichten Idee dem Publikum originell das Fürchten beibringen.

Regisseur Curry Barker © Imago

Nur ein einziger Wunsch

In Barkers perfidem Gruselspiel darf sich ein junger Mann einen Herzenswunsch erfüllen. Nur um mit der sinistren Kehrseite seiner Sehnsucht konfrontiert zu werden. In einem Antikladen findet Plattenhändler Bear (Michael Johnston) einen mysteriösen „One Wish Willow“. Einen Zweig, der – anders als der Dschinn aus der Flasche – nur einen einzigen Wunsch wahrwerden lässt. Für Bear kommt sowieso nur einer infrage. Schwarm Nikki (Inde Navarrette: eine Offenbarung), der er seine Gefühle nicht gestehen kann, solle ihn doch über alles lieben. Entgegen aller Zweifel: Die Magie wirkt. Doch hätte der hoffnungslose Romantiker die Packungsbeilage lesen müssen. Wie verflucht, weicht Nikki fortan nicht mehr von seiner Seite. Ein adäquates Spiegelbild zu Bears wie besessener Anspruchshaltung, mit der er nun einer guten Freundin ihr Recht auf Selbstbestimmung stiehlt.

Der Gen Z gehört der Horror

Curry Barker ist nicht der einzige Jungspund, der aktuell mit ideenreichem Horror Rekorde bricht. Der 21-jährige Kane Parsons wandert – ähnlich erfolgreich – auf den Spuren eines David Lynch entlang der surreal verstörenden Irrwege der „Backrooms“. Parsons holte sich Inspiration aus Schaudergeschichten im Netz, sogenannten Creepypastas. Barker hingegen soll über eine Simpsons-Folge zu seiner Idee gelangt sein: dem Halloween-Special, in dem eine Affenklaue die Erfüllung aller Wünsche versprach. Mit ähnlich fatalen Folgen wie in seinem eigenen Film.

Horror war schon immer Mittel der Zeitgeistreflexion. Den Scheiterhaufen, den ihnen vorherige Generationen hinterließen, soll die Gen Z nun aufräumen. Verinnerlichte Misogynie ist das rote Tuch, das dieser Film an den Fahnenmast hängt. In der Verpackung einer unterhaltsam-beunruhigenden Genre-Wundertüte – keine Tonalität kommt der anderen in die Quere – nimmt er die Männerfantasie des selbsternannten „Good Guy“ brillant auseinander. Die Zukunft des Kinos sieht erschreckend aus. In dem Fall ist das gar nicht verkehrt.

Bewertung: ●●●●○ ½