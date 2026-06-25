In Ecuador hatten die Sportfans am Wochenende viel Grund zur Freude. Sie fieberten mit Richard Carapaz und Jonathan Narváez und freuten sich über die Erfolge der beliebten Radprofis. Carapaz wurde Zweiter bei der Tour de Suisse hinter Tadej Pogačar, Narváez gewann auf der Rundfahrt immerhin eine Etappe. Radsport gehört zu den drei Nationalsportarten in Ecuador. Aber die Freude an den Erfolgen der heimischen Pedaleure war vor allem ein Trostpflaster; eine Ablenkung vom Frust über die Fußballnationalmannschaft bei der WM in den USA.

Bei aller Liebe zum Radsport ist der Fußball in Ecuador die Königsdisziplin. Und bisher hat die „Tri“ genannte Nationalmannschaft bei dem Weltturnier auf ganzer Breite enttäuscht. Von wegen Geheimfavorit, von wegen sicherem Weiterkommen. Null Tore, ein Punkt. Ecuador steht vor dem Spiel gegen Deutschland am Donnerstag (22 Uhr) mit anderthalb Beinen vor dem frühen Aus bei der WM. Und die Stimmung in der Mannschaft ist schlecht, wie ecuadorianische Medien durchsickern lassen. Verteidiger Willian Pacho, einst bei Eintracht Frankfurt, habe Trainer Sebastián Beccacece während der WM in der Kabine den Handschlag verweigert, behauptete ein Kolumnist.

Nur mit einem Sieg haben die Südamerikaner überhaupt noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen. Aber für Platz zwei in der Gruppe müsste dann Curaçao zugleich gegen die Elfenbeinküste gewinnen. So richtig will da kaum noch einer dran glauben.

Sebastian Beccacece , der Argentinier an der Seitenline von Ecuador, steht mächtig unter Druck – daheim setzt es aktuell Häme und Spott © AFP/Juan Mabromata

Und folglich werden zuhause und vor allem auch in den USA Häme und Spott über Mannschaft und Trainer ausgegossen. „Zu viel heiße Luft“, spottete Jefferson Montero, früherer Nationalstürmer, und forderte Beccacece gleich mal zum Rücktritt auf: „Du hast unserem Fußball schon genug Schaden zugefügt“, wetterte Montero in den sozialen Netzwerken nach dem 0:0 gegen die Karibikkicker aus Curaçao im zweiten Gruppenspiel. Auch die Pfiffe der Zehntausenden ecuadorianischen Fans im Arrowhead Stadium in Kansas City waren unüberhörbar. Und am Ende schallten auch die Rufe in Richtung Trainerbank: „Fuera Beccacece“ - Beccacece raus. Am Montag legte die Zeitung „El Universo“ daheim nach und erhöhte den Druck mit der knappen Formel: „Siegen oder Fliegen“.

Der 45-jährige Argentinier ist seit zwei Jahren im Amt und führte die Mannschaft souverän und ausgesprochen erfolgreich durch die lange und komplizierte Qualifikation in Südamerika. Dennoch: Er wurde in Ecuador bestenfalls respektiert, war aber nie beliebt. Unnahbar, kritikunfähig, arrogant lauten die Vorwürfe. Experten stören sich vor allem an dem defensiven Fußball, den Beccacece spielen lässt. Der Argentinier mit der blonden Löwenmähne hat mit seinen 45 Jahren schon eine beachtliche Karriere als Trainer vorzuweisen. 23 Jahre lang ist er im Coaching-Geschäft, trainierte etliche Vereine in seiner Heimat, war in Spanien und Chile aktiv. Die meiste Erfahrung sammelte er als Co-Trainer bei den Nationalteams Argentiniens und Chiles. Ecuador ist Beccaceces erste Station als verantwortlicher Auswahltrainer.

Bei einer bemerkenswerten Pressekonferenz nach dem Unentschieden gegen Curaçao gab er dann Einblicke in sein Seelenleben: „Es ist mir nie gelungen, die Herzen der Ecuadorianer zu erobern.“ Worte, die schon nach Abschied klangen. „Aber vertraut den Jungs, sie werden sich im letzten Spiel wieder fangen“, versprach der Coach.

Die Frage aber ist, wie. Die heimischen Fußballgurus kritisieren, dass es Beccacece und dem Team nie gelungen ist, ein vielversprechendes Offensivprojekt zu entwerfen. So sattelfest wie die Defensive Ecuadors ist, so hölzern wirkt die Offensive. Die beiden Stürmer genügen keinen internationalen Ansprüchen mehr. Enner Valencia, inzwischen 35, spielt seine dritte WM und verdient sein Geld in Mexiko bei Pachuca. Gonzalo Plata (25) spielt bei Flamengo in Brasilien. Auch der Halbstürmer Anthony Yeboah Zamora (26), der in Hamburg geborene Sohn eines ghanaischen Vaters und einer ecuadorianischen Mutter, blieb bisher blass. Yeboah Zamora, der einst für Wolfsburg in der Bundesliga spielte, kickt heute in der Serie B in Italien bei Venezia.

Der ecuadorianische Fußball hat ein strukturelles Ungleichgewicht. Der kaum internationalem Anspruch genügenden Offensive steht eine Weltklassedefensive gegenüber. Namen wie Moisés Caicédo (Chelsea) und die Ex-Bundesligaprofis Piero Hincapié (Arsenal) und William Pacho (Paris SG) bilden zusammen mit Joel Ordóñez (Brügge) eine Defensivreihe auf höchstem Niveau. Die vier bringen einen Marktwert von 263 Millionen Euro auf die Waage. Das sind nahezu dreiviertel des gesamten ecuadorianischen Kaders mit seinen 368 Millionen.

Über zwei Jahre hinweg kassierte das Team nie mehr als ein Gegentor in einem Spiel, und in der gesamten WM-Qualifikation waren es lediglich fünf in den 18 Spielen. Aber in acht dieser Partien schossen die Ecuadorianer nicht ein Tor. In der gesamten WM-Qualifikation erzielten sie überhaupt nur magere 14 Treffer. Das reichte zwar für den zweiten Platz hinter Weltmeister Argentinien, aber man konnte schon ahnen: Mit einem Offensivfeuerwerk werde es auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika nichts werden. Das bewahrheitet sich jetzt auf schmerzhafte Weise.

Auch die Erinnerung an das letzte Zusammentreffen mit der DFB-Auswahl kann Ecuador wenig Hoffnung machen. Bei der Heim-WM 2006 trafen Deutschland und Ecuador im letzten Gruppenspiel im Berliner Olympiastadion aufeinander. Damals ging es um den Gruppensieg, beide Mannschaften hatten sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Das Spiel endete 3:0. Miroslav Klose erzielte zwei Tore in der ersten Halbzeit, und Lukas Podolski erzielte das dritte Tor.