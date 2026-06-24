Die Grafiken der aktuellen Wohnbau-Analyse zeigen es deutlich. In Kärnten wird weniger gebaut als noch vor einigen Jahren. Viele Bauvorhaben befinden sich in der Planung, werden jedoch nicht umgesetzt. Verantwortlich sind dafür unter anderem gestiegene Baukosten, hohe Zinsen und die wirtschaftlichen Unsicherheiten. 1300 Wohneinheiten sollen dieses Jahr im Bundesland fertiggestellt werden. Das ist zwar deutlich besser als im Jahr 2025, in dem es nur 880 waren. „Doch es wurde seit 2019 unter der Haushaltsprognose gebaut. Dadurch gibt es einen Rückstau“, sagt Alexander Bosak von der Exporeal GmbH, die im Auftrag der Wirtschaftskammer die Studie durchgeführt hat.

Knappheit bei Wohnungen

Davor haben bereits in den Vorjahren Branchenvertreter gewarnt. „Wir haben die Situation einer Verknappung des Angebots, während seit dem Vorjahr die Nachfrage gestiegen ist“, sagt Paul Perkonig, Sprecher der Immobilienmakler in der Wirtschaftskammer Kärnten. Rund 76 Prozent aller Wohneinheiten werden von gewerblichen Bauträgern entwickelt, 24 Prozent entfallen auf die gemeinnützigen Bauvereinigungen. Diese mussten zuletzt ebenfalls Bauprojekte aufschieben. „2024/2025 hatten wir die schlechteste Fertigstellungsquote seit Jahrzehnten“, berichtet Wolfram Stöby, Obmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen Kärnten. Lange Verfahren und hohe Baupreise haben die Bautätigkeit gedämpft. Manche Projekte haben, so Stöby, „nicht in den Förderrahmen hineingepasst“. So seien 4000 Wohnungsansuchen lediglich 300 fertigen Wohnungen gegenübergestanden.

Wolfram Stöby, GBV – Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen Kärnten © WKK/Helge Bauer

Die Bevölkerung reagiert bereits auf diese Entwicklungen. Manche mussten den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses aufschieben. Jene, die eine Wohnung haben, bleiben in dieser, auch wenn sich bei einigen die Bedürfnisse verändert haben. „Wir haben in Klagenfurt und im Speckgürtel rund um Klagenfurt praktisch keine Leerstände, weil niemand auszieht“, sagt Stöby. Günstige Grundstücke der Gemeinden könnten zumindest ein Baustein für eine Lösung sein, meint er.

Wohnungen für Junge

Perkonig geht noch einen Schritt weiter und fordert, dass das Land an den „Stellschrauben der Wohnbauförderung“ dreht. „Die entstandenen Lücken bei den Wohnungen zu schließen wird Jahre dauern. Man hätte sie gar nicht erst entstehen lassen dürfen“, sagt er. Daher müsse es rasch Maßnahmen geben, um den Wohnbau in Kärnten anzukurbeln und vor allem auch jungen Menschen, einen Wohnungserwerb zu ermöglichen. Immerhin sei das fehlende Angebot von leistbaren Wohnungen für viele ein Grund darüber nachzudenken, das Bundesland zu verlassen.

Kritisch sieht der Sprecher der Immobilienmakler auch, dass aktuell vor allem in den Ballungszentren Klagenfurt und Villach sowie Klagenfurt-Land und Villach-Land gebaut wird. Besonders trist sieht die Neubausituation in Hermagor aus, wo derzeit laut Analyse kein einziges größeres Bauträgerobjekt in der Vermarktung ist. Dieser Entwicklung müsse man gegensteuern.