Während elektronische Zahlvorgänge weltweit immer beliebter werden, hält in heimischen Gefilden eine nicht unwesentliche Zahl an Gastronomiebetrieben bewusst an ausschließlicher Barzahlung fest – wie auch ein Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung im Südwesten der Steiermark zeigt. So wird etwa in einem traditionsreichen Café in Leibnitz auf den nahe gelegenen Bankomaten verwiesen, sollten Gäste lediglich „Plastik“ dabeihaben. Als Argumente dafür nennen die Betreiber unter anderem den Erhalt der Privatsphäre, geringeren technischen Aufwand und einfachere Abläufe.

Indes schaffte ein Gasthaus in Deutschlandsberg Kartenzahlung nach einigen Jahren wieder ab, weil Kosten und Nutzen aus Sicht des Betriebs nicht zusammenpassten. „Cash only“ heißt es auch in einem davon unweit gelegenen Pub, wo Barzahlung als persönlicher und unkomplizierter empfunden wird. Beschwerden gebe es kaum, zudem wirke sich die Entscheidung positiv auf das Trinkgeld aus.

„Bar ist der Freund von am Finanzamt vorbei!“

Im Forum fallen die Reaktionen zum Thema gemischt aus. Für die Wahlmöglichkeit in Sachen Zahlungsmethode plädiert etwa „Mmmm“: „(Es) zipft mich an, wenn ich das als Kunde nicht selbst entscheiden kann.“ Worauf „bernhardw“ in der Ablehnung von Kartenzahlung ein „Zurück in die Vergangenheit“ ortet. Ähnlich die Einschätzung von „jorg“, denn: „Ich hab heuer sogar beim Strandverkäufer in Apulien mit Karte zahlen können.“

Für „barbara78“ scheint die Liebe zum Bargeld gar „eine österreichische Krankheit“ zu sein, „die es (außer in Teilen Deutschlands) auf der ganzen Welt nicht mehr gibt“. Die von mehreren Usern geäußerte Vermutung, dass es Betriebe gebe, die keine Kartenzahlung zulassen, um Beträge nicht zu versteuern, spitzt „Thank you“ folgendermaßen zu: „Bar ist der Freund von am Finanzamt vorbei!“

„Liegt in Sphäre des Kunden, ob er mit Zahlmethoden einverstanden ist“

Gegen diesen „Generalverdacht“ spricht sich „Buitre“ aus und betont als legalen Vorteil der Barzahlung für Gastronomen, dass Gebühren für Zahlungsanbieter und Banken entfallen: „Bei klassischen österreichischen Geschäftskonten sind Buchungszeilen nicht unbedingt kostenlos! Und wenn sie es sind, sind die Grundkosten sehr hoch.“

Einen anderen Aspekt bringt „Griesson“ in die Debatte ein. So hätten sich Zahlungsgewohnheiten im Bekanntenkreis des Users wieder Richtung Bargeld entwickelt. Gezahlt werde „bei allen Geschäften mit persönlichem Kontakt in bar, ansonsten (Behörden, Online etc.) per Karte“. Grund dafür sei das subjektive Empfinden, auf diese Weise bewusster zu konsumieren.

Über das Für und Wider der verschiedenen Zahlungsmethoden hat sich auch „Sag Servus“ Gedanken gemacht: Dass technische Störungen bei Bankomatkassen und Co. ärgerlich sein können, sei verständlich. In der Regel funktioniere aber die elektronische Bezahlung gerade bei kleineren Beträgen ebenso unkompliziert wie die dazugehörige Verrechnung.

Unabhängig davon stehe die Entscheidung, welche Zahlungsformen akzeptiert werden, jedem Unternehmer frei, so „Sag Servus“ weiter: „Und so lange es vorher entsprechend kundgetan ist, liegt es auch in der Sphäre des Kunden, ob er mit den Zahlmethoden einverstanden ist oder nicht.“ Schließlich könne kein Mensch zur Einkehr gezwungen werden.