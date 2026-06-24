Was heute unvorstellbar ist, war früher vielerorts, und keineswegs nur am Berg, durchaus üblich. Müll wurde achtlos vergraben oder einfach in ein Loch gestopft. Genau jene ungewollten „Überbleibsel“ sind es nun, die den Alpenverein Austria am Hochschwab im Bereich der Voisthalerhütte beschäftigen.

Denn wie die Kleine Zeitung berichte, kam bereits vor einigen Jahren, als die Hütte neu errichtet wurde, Müll zum Vorschein. Dieser sei wohl ungefähr vor einem halben Jahrhundert achtlos in einer Doline entsorgt worden. Der Alpenverein Austria, der mit der Eingliederung der Sektion Voisthaler im Jahr 2018 besagte Hütte übernommen hat, begann sich schließlich umgehend um die fachgerechte Entsorgung zu kümmern.

Alpenverein handelt engagiert

In einer Vielzahl an ehrenamtlichen Stunden haben einige Mitglieder sowie Wegewarte vor allem verrosteten Hausrat und viel altes Kochgeschirr gesammelt. Von einer Baufirma wurden auf Kosten „der Austria“ schließlich noch insgesamt fünf „Big Bags“ mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen und dort korrekt entsorgt.

In einer Doline in unmittelbarer Nähe zur Voisthalerhütte wurde vor Jahrzehnten illegal Müll entsorgt © KLZ/Tobias Graf

Im Spätsommer 2024 kam allerdings von den Behörden die Information, dass eine Anzeige eingegangen ist, dass in der Rinne unterhalb der Voisthalerhütte erneut Müll zutage trete. Daraufhin rückte der Alpenverein wieder zur Sammlung aus.

Evaluierung der Gefährdungsmöglichkeit

Friedrich Macher, erster Vorsitzender des Alpenvereins Sektion Austria, erklärt: „Die Austria ist aber nach der ehrenamtlichen Sammelaktion mit dem Ergebnis von sieben gefüllten Müllsäcken auf erste Spuren alter Dachschindeln gestoßen und hat daher sofort mit der Suche nach geeigneten Spezialfirmen zur Evaluierung dieser Gefährdungsmöglichkeit begonnen.“ So könnte es sich bei den Dachschindeln möglicherweise um kontaminierte Dachpappe, etwa mit Teer oder Asbest, handeln.

Eine Schuldfrage möchte der Alpenverein, der für seine Hütten ein Umweltgütesiegel erlangt hat und in den letzten Jahren an die 20 Millionen Euro in diese investiert hat, nicht stellen: „Die Austria hat nicht in der Vergangenheit gewühlt, sondern zukunftsorientiert und verantwortungsvoll nach vorne gehandelt. Auch wenn niemand die Austria für die Entstehung dieser ‚illegalen Deponie‘ verantwortlich machen kann, nehmen wir die konkrete Verantwortung für die Sanierung selbstverständlich wahr.“ Macher hält deswegen entschieden fest: „Wir lassen uns unter keinen Umständen als ‚Umweltsünder‘ verunglimpfen.“

Friedrich Macher von der „Austria“ © Herbert Raffalt

Beamter ermittelte vor Ort

Dabei verweist man auch darauf, mit den Behörden von Anfang an vollumfänglich kooperiert und diese vollinhaltlich über den Bearbeitungsstand informiert zu haben. Nachdem die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag über den Müll informiert wurde, schickte man mit Manfred Trois, Kommandant in der Breitenau, einen von vier umweltkundigen Exekutivbeamten für den Bezirk auf den Berg. „Ich habe mir die Gegebenheiten mehrmals vor Ort vor allem oberflächlich angesehen und darüber den Bericht verfasst“, so Trois, der dabei etwa alte Dosen entdeckte. Grundsätzlich gäbe es 20 bis 30 Umwelteinsätze im Jahr, wobei einige durch illegal in der Natur entsorgten Müll, oder auch Ölaustritte entstehen.