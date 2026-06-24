Ein Kind fiel – aus ungeklärten Gründen – während eines Schulausflugs aus dem Bett. Die unmittelbare Folge: ein Kieferbruch. Die mittelbare Folge: Eine Klage der Eltern gegen den Betreiber des Gasthofs, weil das Bett ihrer Meinung nach nicht der ÖNORM entsprochen habe. Die Klage wurde abgewiesen, das Thema sorgte jedoch für rege Diskussionen im Forum der Kleinen Zeitung.

„Hier reißen Amerikanische Sitten ein – wegen jedem Sch** klagen und hoffen, viel kassieren zu können“, kommentierte etwa User stress1497.

„Das widerspricht der Lebensrealität“

User MichaelP stellte den Sachverhalt infrage: „Glaubt denn irgendwer wirklich, dass ein Kind aus rund 2m Höhe abstürzt, einen Kieferbruch erleidet und dabei seelenruhig weiterschläft. Aber dass ein Kind bei so einem Sturz nicht aufwacht, widerspricht jeder Lebensrealität. Daher wird der Unfall wohl irgendwie anders passiert sein, zum Beispiel beim Hinuntersteigen wegen des Klogehens etc., und wurde dann zwecks Versuch, dadurch zu Geld zu kommen, entsprechend gedreht.“ Ähnlich argumentiert Leosch82: „Unabhängig von der gerichtlichen Auseinandersetzung, finde ich es eigenartig und unverständlich, dass ein Zehnjähriger aus einem, wenn auch Stockbett, fällt und nach dem Sturz weiter schläft (Folge der Gehirnerschütterung?). Vermutlich versucht hier der Vater aus diesem Vorfall finanzielle Vorteile zu lukrieren.“

User Armergehtum schreibt wiederum: „In unserer Vollkaskogesellschaft müssen immer nur die anderen Schuld sein.

Leider übernehmen nur sehr wenige Menschen noch die Verantwortung für ihr Leben. Dinge passieren nun mal, aber man muss dazu auch stehen und nicht verlogen nach Schuldigen suchen. Wer will, findet Wege – wer nicht will, findet Gründe!“