Sexuell übertragbare Erkrankungen nehmen in Europa wieder zu. Diese Entwicklung muss ernst genommen werden – jedoch nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch Aufklärung, Prävention und einen einfachen Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Genau deshalb ist die Weiterentwicklung des „Checkpoint sexuelle Gesundheit“ in Klagenfurt ein wichtiger Schritt. Denn viele Menschen lassen Untersuchungen oder Behandlungen nicht aus medizinischen Gründen ausfallen, sondern aus Scham. Wer befürchtet, verurteilt zu werden, sucht oft zu spät oder gar keine Hilfe.

Nicht peinlich, sondern zeigt Verantwortung

Sexuelle Gesundheit sollte dabei genauso selbstverständlich behandelt werden wie jede andere Form der Gesundheitsvorsorge. Sich zu schützen, sich regelmäßig testen zu lassen und bei Problemen rasch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ist nicht peinlich, sondern zeigt Verantwortung – und zwar sich selbst und anderen gegenüber.

Der neue Checkpoint macht Hilfe leichter zugänglich. Das ist gut für die Betroffenen und für die Gesundheit anderer. Noch besser wäre es allerdings, wenn die Angebote möglichst selten gebraucht werden würden. Wer sich schützt, senkt das Risiko einer Infektion deutlich. Wer mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin auf Kondome verzichten möchte, sollte vorher einen Test machen lassen. Verantwortung beginnt nicht erst bei der Behandlung, sondern bei der Vorsorge.