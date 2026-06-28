Ein eiskalter, feiner Schleier legt sich auf das Gesicht. Er duftet nach nassem Schiefer, Moos und einer elektrisierenden Reinheit, die sofort die Sinne schärft. Das dumpfe Grollen ist so laut, dass es sanft im Brustkorb vibriert. Wer hier, direkt am Fuß der Krimmler Wasserfälle steht, spürt die ungeheure, fast ehrfurchtgebietende Kraft der ungezähmten Natur.

Über drei gewaltige Stufen stürzen die Wassermassen der Krimmler Ache 380 Meter tief hinab ins Tal – es sind die größten Wasserfälle Europas, ein echtes Naturwunder inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Doch es ist nicht nur dieses visuelle Spektakel, das Menschen aus aller Welt magisch anzieht. Es ist etwas, das man weder sehen noch hören, sondern nur tief einatmen kann: Ein hauchfeiner Sprühnebel aus negativ geladenen Nano-Aerosolen, die so winzig sind, dass sie tief bis in die feinsten Verästelungen der Lunge eindringen.

Die Reise in diese alpine Oase beginnt mit einer kleinen, charmanten Odyssee, die sogleich entschleunigt. Da die Pinzgauer Lokalbahn derzeit nur bis Mittersill verkehrt, steigt man dort in den Bus um. Nach der Ankunft verteilen sich die Gäste auf die traditionsreichen Unterkünfte – das Nationalparkhotel Klockerhaus, das Hotel Krimmlerfälle und das Panoramahotel Burgeck. Alle drei sind nach den strengen Kriterien von „Hohe Tauern Health“ zertifiziert. Das bedeutet: Ihre Zimmer weisen eine so verschwindend geringe Pollen- und Feinstaubbelastung auf, dass die Raumluft jener auf den Gletschern im Winter gleicht – ein Segen nicht nur für Allergiker.

Hohe Tauern Health: Urlaub mit Mehrwert für die Gesundheit

Der nächste Morgen startet in der Krimmler Denkwerkstatt. Arnulf Hartl von der Paracelsus Privatuniversität Salzburg hält hier ein flammendes Plädoyer für dieses einzigartige „Heilbad der Natur“. „Unsere klinischen Langzeitstudien belegen zweifelsfrei, dass ein täglicher Aufenthalt von nur einer Stunde am Wasserfall die Lungenfunktion bei Patienten mit allergischem Asthma und COPD signifikant und nachhaltig verbessern kann“, erklärt er. Durch die Wucht des Aufpralls werden die Wassermoleküle regelrecht zerschmettert. Es entstehen winzige Tröpfchen, mit bis zu 70.000 negativ geladenen Ionen pro Kubikzentimeter.

Petra Lemberger und Silvia Nothdurfter vom Verein Hohe Tauern Health erklären das Ziel der Krimmler Gesundheitspakete. „Es geht uns um ein ganzheitliches, naturbasiertes Konzept, das medizinische Erkenntnisse, bewusste Bewegung und Regeneration vereint“. Jährlich wiederkehrende Stammgäste bestärken sie in diesem Ansatz.

Atemtherapie am Fuße der Krimmler Wasserfälle

Um diese Theorie am eigenen Leib zu prüfen, wandern wir gemeinsam zum ausgewiesenen Therapieplatz auf der orografisch rechten Seite am Fuß des Wasserfalls. Je näher wir der tosenden Gischt kommen, desto feuchter und kühler wird die Luft. Unter therapeutischer Anleitung führen wir gezielte Übungen zur Thoraxmobilisation durch, um den Brustkorb zu weiten. Mit einem kleinen Peak-Flow-Gerät wird vor und nach der Einheit das Atemvolumen gemessen. Das erstaunliche Ergebnis: Selbst bei den völlig gesunden Teilnehmern in unserer Gruppe hat sich das Lungenvolumen spürbar vergrößert. Das Atmen fällt merklich leichter, ist tiefer und freier.

Aber es geht auch sportlich anspruchsvoller: Nach einem reichhaltigen Frühstück ziehen wir uns die Fahrradschuhe an, setzen die Helme auf und schwingen uns auf die bereitstehenden E-Bikes. Ziel ist der Ursprung der Wasserfälle. Die landschaftlich atemberaubende Strecke führt hoch hinauf ins Krimmler Achental – eines der schönsten und unberührtesten Hochtäler des Nationalparks Hohe Tauern. Schroffe Granitwände ragen steil empor, während einem kühler, erfrischender Gletscherwind um die Nase weht.

Das historische Krimmler Tauernhaus

Schließlich erreichen wir das 1389 erstmals urkundlich erwähnte Krimmler Tauernhaus auf 1631 Metern Höhe. Einst bot dieses historische Juwel den Säumern Schutz, die hauptsächlich Salz und Eisen über den Tauernpass nach Südtirol transportierten. Heute wird das Refugium von Familie Geisler geführt. Altwirt Friedl Geisler empfängt in der urigen, nach Zirbenholz duftenden Stube und teilt ein bewegendes Stück Zeitgeschichte mit uns: „Unser Haus atmet Geschichte. Schon meine Urgroßeltern Simon und Vroni haben hier müde Wanderer bewirtet. Doch besonders prägend war das Jahr 1947: Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Tauernhaus eine überlebenswichtige Zufluchtsstation für rund 8000 jüdische Flüchtlinge, die auf dem beschwerlichen Weg über den Krimmler Tauernpass nach Italien flohen.“

Zurück in Krimml kehren wir im traditionsreichen Anton Wallner Bräu ein, wo wir uns bei frisch gebrautem, süffigem Bier über die Erlebnisse der letzten Tage austauschen. Und das völlig neue Bewusstsein für die lebensspendende Bedeutung des Atmens.